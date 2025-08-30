ES tem alerta de chuva forte para 66 cidades; veja se a sua está na lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuva forte para sessenta e seis cidades do Espírito Santo. Conforme o aviso, divulgado neste sábado (30) e válido até a manhã de domingo (31), pode chover de 20 a 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 milímetros por dia nesses municípios. Há também um alerta de ventos intensos, que podem variar de 40 a 60 km/h.

Segundo o Inmet, a população deve estar atenta ao risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A recomendação, em casos de risco, é não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas publicitárias. Também é aconselhável evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.