ES tem alerta de chuva forte para 66 cidades; veja se a sua está na lista

Publicado em 30/08/2025 às 13h46
Quase todo o Espírito Santo está sob alerta para chuvas intensas neste fim de semana
Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia/Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuva forte para sessenta e seis cidades do Espírito Santo. Conforme o aviso, divulgado neste sábado (30) e válido até a manhã de domingo (31), pode chover de 20 a 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 milímetros por dia nesses municípios. Há também um alerta de ventos intensos, que podem variar de 40 a 60 km/h.

 Segundo o Inmet, a população deve estar atenta ao risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A recomendação, em casos de risco, é não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas publicitárias. Também é aconselhável evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

➥ Confira as cidades sob alerta:

  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Alto Rio Novo
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Aracruz
  7. Atílio Vivacqua
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Bom Jesus do Norte
  11. Brejetuba
  12. Cachoeiro de Itapemirim
  13. Cariacica
  14. Castelo
  15. Colatina
  16. Conceição do Castelo
  17. Divino de São Lourenço
  18. Domingos Martins
  19. Dores do Rio Preto
  20. Fundão
  21. Governador Lindenberg
  22. Guaçuí
  23. Guarapari
  24. Ibatiba
  25. Ibiraçu
  26. Ibitirama
  27. Iconha
  28. Irupi
  29. Itaguaçu
  30. Itapemirim
  31. Itarana
  32. Iúna
  33. Jaguaré
  34. Jerônimo Monteiro
  35. João Neiva
  36. Laranja da Terra
  37. Linhares
  38. Mantenópolis
  39. Marataízes
  40. Marechal Floriano
  41. Marilândia
  42. Mimoso do Sul
  43. Muniz Freire
  44. Muqui
  45. Nova Venécia
  46. Pancas
  47. Piúma
  48. Presidente Kennedy
  49. Rio Bananal
  50. Rio Novo do Sul
  51. Santa Leopoldina
  52. Santa Maria de Jetibá
  53. Santa Teresa
  54. São Domingos do Norte
  55. São Gabriel da Palha
  56. São José do Calçado
  57. São Mateus
  58. São Roque do Canaã
  59. Serra
  60. Sooretama
  61. Vargem Alta
  62. Venda Nova do Imigrante
  63. Viana
  64. Vila Valério
  65. Vila Velha
  66. Vitória
