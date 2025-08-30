ES tem alerta de chuva forte para 66 cidades; veja se a sua está na lista
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuva forte para sessenta e seis cidades do Espírito Santo. Conforme o aviso, divulgado neste sábado (30) e válido até a manhã de domingo (31), pode chover de 20 a 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 milímetros por dia nesses municípios. Há também um alerta de ventos intensos, que podem variar de 40 a 60 km/h.
Segundo o Inmet, a população deve estar atenta ao risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A recomendação, em casos de risco, é não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas publicitárias. Também é aconselhável evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
➥ Confira as cidades sob alerta:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória