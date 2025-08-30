Ruas ficam alagadas após chuva forte em Santa Teresa

Uma chuva intensa, mas de curta duração, provocou alagamentos em algumas ruas de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde deste sábado (30). As principais vias atingidas foram a Rua da Lazer, no Centro, e a Rua São José, no bairro Alvorada. A chuva durou aproximadamente 40 minutos.