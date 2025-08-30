Ruas ficam alagadas após chuva forte em Santa Teresa
Publicado em 30/08/2025 às 19h17
Uma chuva intensa, mas de curta duração, provocou alagamentos em algumas ruas de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde deste sábado (30). As principais vias atingidas foram a Rua da Lazer, no Centro, e a Rua São José, no bairro Alvorada. A chuva durou aproximadamente 40 minutos.
Segundo a Defesa Civil do município, os alagamentos são comuns nesse tipo de precipitação, mas a água escoou rapidamente pelo sistema de drenagem, em cerca de 10 minutos. Não houve registro de desalojados nem desabrigados.