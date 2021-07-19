Massa de ar frio vai derrubar temperaturas no ES durante esta semana

Prepare o agasalho: vai esfriar de novo! Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma semana. Foi o tempo que os capixabas tiveram para curtir o sol e as temperaturas um pouco mais elevadas, mesmo no inverno. A previsão é de que nesta semana a temperatura volte a cair em todo o Espírito Santo

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , uma massa de ar frio, que já derrubou as temperaturas no Sul do Brasil, agora se aproxima dos estados da região Sudeste, incluindo o Espírito Santo. Por aqui, as temperaturas começam a cair a partir desta terça-feira (20).

"Entre hoje (segunda) e amanhã poderemos ter alguma chuva passageira em alguns pontos do Estado. Em função do ar mais resfriado, a partir de amanhã (terça), as temperaturas mínimas começam a cair no Estado. A partir de quarta-feira, o tempo fica aberto em todas as regiões, e justamente em função do tempo aberto, as temperaturas sofrerão uma forte redução no período noturno", explica o meteorologista Hugo Ramos.

Como de costume, as menores temperaturas devem ser registradas na região Serrana. Mesmo assim, na Grande Vitória, os termômetros não devem ultrapassar os 25 °C.

"Na Região Serrana, a tendência é que as temperaturas devam cair para 8 °C ou 7 °C na quarta-feira. na Grande Vitória, as mínimas podem cair para 17 °C. Nas demais regiões (como áreas menos elevadas da Região Noroeste e áreas mais elevadas no Sul), as temperaturas podem chegar na casa dos 11 °C, no entanto, devemos acompanhar a tendência de queda, caso a massa de ar atue com mais intensidade", avalia o meteorologista do Incaper.

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