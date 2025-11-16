Clima

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 53 cidades do ES; veja lista

Avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia na manhã deste domingo (16) e têm validade até a manhã de segunda-feira (17)

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 11:43

Tempo chuvoso, Reta da Penha, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (16), um alerta amarelo — o mais brando da escala — de chuvas intensas para o Espírito Santo. O aviso abrange 53 cidades e tem validade até as 9h40 de segunda-feira (17).

A previsão é de até 50 mm de chuva por dia nessas regiões, com ventos entre 40 e 60 km/h e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja, abaixo, a lista completa das cidades.

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivacqua Baixo Guandu Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Fundão Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São José do Calçado São Roque do Canaã Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória

Orientações do Inmet Em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; também é necessário evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta