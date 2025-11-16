Home
Inmet emite alerta de chuvas intensas para 53 cidades do ES; veja lista

Avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia na manhã deste domingo (16) e têm validade até a manhã de segunda-feira (17)

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 11:43

Tempo chuvoso, Reta da Penha, Vitória
Tempo chuvoso, Reta da Penha, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (16), um alerta amarelo — o mais brando da escala — de chuvas intensas para o Espírito Santo. O aviso abrange 53 cidades e tem validade até as 9h40 de segunda-feira (17).

A previsão é de até 50 mm de chuva por dia nessas regiões, com ventos entre 40 e 60 km/h e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja, abaixo, a lista completa das cidades

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Aracruz
  7. Atílio Vivacqua
  8. Baixo Guandu
  9. Bom Jesus do Norte
  10. Brejetuba
  11. Cachoeiro de Itapemirim
  12. Cariacica
  13. Castelo
  14. Colatina
  15. Conceição do Castelo
  16. Divino de São Lourenço
  17. Domingos Martins
  18. Dores do Rio Preto
  19. Fundão
  20. Guaçuí
  21. Guarapari
  22. Ibatiba
  23. Ibiraçu
  24. Ibitirama
  25. Iconha
  26. Irupi
  27. Itaguaçu
  28. Itapemirim
  29. Itarana
  30. Iúna
  31. Jerônimo Monteiro
  32. João Neiva
  33. Laranja da Terra
  34. Linhares
  35. Marataízes
  36. Marechal Floriano
  37. Mimoso do Sul
  38. Muniz Freire
  39. Muqui
  40. Piúma
  41. Presidente Kennedy
  42. Rio Novo do Sul
  43. Santa Leopoldina
  44. Santa Maria de Jetibá
  45. Santa Teresa
  46. São José do Calçado
  47. São Roque do Canaã
  48. Serra
  49. Vargem Alta
  50. Venda Nova do Imigrante
  51. Viana
  52. Vila Velha
  53. Vitória

Orientações do Inmet

Em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; também é necessário evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Alerta vermelho, laranja e amarelo: o que realmente significa cada um deles

