Inmet emite alerta de chuvas intensas para 53 cidades do ES; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (16), um alerta amarelo — o mais brando da escala — de chuvas intensas para o Espírito Santo. O aviso abrange 53 cidades e tem validade até as 9h40 de segunda-feira (17).
A previsão é de até 50 mm de chuva por dia nessas regiões, com ventos entre 40 e 60 km/h e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja, abaixo, a lista completa das cidades.
Orientações do Inmet
Em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; também é necessário evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
