Temporal com granizo e ventania causa danos na zona rural de Marataízes

Um temporal acompanhado de queda de granizo e ventos intensos causou transtornos aos moradores da zona rural de Marataízes , no litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (13). A Defesa Civil Municipal disse que está nas ruas ajudando a população e confirmou os estragos.

Na localidade de Brejo dos Patos, o telhado de uma quadra esportiva caiu. Já em Nova Canaã e em uma escola em Capinzal, houve registro de quedas de árvores (veja vídeo acima). O órgão também foi chamado após casas ficarem destelhadas em Curvina, mas o número de imóveis afetados ainda não foi apurado. Ainda não há informações sobre possíveis desalojados ou desabrigados na cidade.