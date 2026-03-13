A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Temporal com granizo e ventania causa danos na zona rural de Marataízes

Publicado em 13/03/2026 às 16h58
Chuvas com granizo e ventos intensos causaram transtornos em Marataízes
Chuvas com granizo e ventos intensos causaram transtornos em Marataízes Crédito: Montagem A Gazeta | Leitor/A Gazeta

Um temporal acompanhado de queda de granizo e ventos intensos causou transtornos aos moradores da zona rural de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (13). A Defesa Civil Municipal disse que está nas ruas ajudando a população e confirmou os estragos.

Na localidade de Brejo dos Patos, o telhado de uma quadra esportiva caiu. Já em Nova Canaã e em uma escola em Capinzal, houve registro de quedas de árvores (veja vídeo acima). O órgão também foi chamado após casas ficarem destelhadas em Curvina, mas o número de imóveis afetados ainda não foi apurado. Ainda não há informações sobre possíveis desalojados ou desabrigados na cidade. 

A cidade e todo o Estado estão com alertas vigentes emitidos pelo Inmet para chuvas intensas nesta sexta-feira e também no sábado (14).

Publicidade