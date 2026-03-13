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Inmet renova alerta de chuvas intensas para todo o ES

Inmet renova alerta de chuvas intensas para todo o ES

Os avisos — laranja e amarelo — são válidos para todo o sábado (14) e indicam possibilidade de acumulados de até 100 mm por dia

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de março de 2026 às 15:21

Inmet renova dois alertas de chuva para o Espírito Santo neste sábado (14)
O alerta amarelo cobre todos os 78 municípios capixabas, enquanto apenas parte do Norte e Noroeste está fora do aviso laranja Crédito: Reprodução | Inmet

O fim de semana no Espírito Santo começa com previsão de chuva após a renovação de dois alertas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com os novos avisos — amarelo e laranja — válidos de 0h até 23h59 de sábado (14) todos os municípios capixabas correm risco de alagamentos e descargas elétricas, em diferentes níveis.

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O aviso meteorológico laranja, de nível intermediário na escala de risco, valerá para 76 das 78 cidades capixabas

Inmet emite novos alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo

As cidades sob alerta laranja devem receber de 50 a 100 milímetros de água durante o dia. Além disso, os ventos podem ficar intensos, com chance de atingirem até 100 quilômetros por hora. Para as regiões, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Veja de forma descomplicada como funciona a medição e o que se deve levar em conta para avaliar os impactos na rotina

Já nos pontos onde o aviso amarelo está em vigência, o risco é de que a chuva fique em até 50 milímetros durante o dia. Já a ventania ficará entre 40 e 60 km/h, com baixo risco de ocorrências adversas causadas pelo vento, como queda de galhos.

Veja municípios sob alerta laranja:

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Piúma
  • Ponto Belo
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

Alerta amarelo:

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Montanha
  • Mucurici
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Ponto Belo
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

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