Inmet renova alerta de chuvas intensas para todo o ES

Publicado em 13 de março de 2026 às 15:21
O fim de semana no Espírito Santo começa com previsão de chuva após a renovação de dois alertas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com os novos avisos — amarelo e laranja — válidos de 0h até 23h59 de sábado (14) todos os municípios capixabas correm risco de alagamentos e descargas elétricas, em diferentes níveis.
As cidades sob alerta laranja devem receber de 50 a 100 milímetros de água durante o dia. Além disso, os ventos podem ficar intensos, com chance de atingirem até 100 quilômetros por hora. Para as regiões, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Já nos pontos onde o aviso amarelo está em vigência, o risco é de que a chuva fique em até 50 milímetros durante o dia. Já a ventania ficará entre 40 e 60 km/h, com baixo risco de ocorrências adversas causadas pelo vento, como queda de galhos.
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