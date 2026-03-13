78 municípios

Inmet renova alerta de chuvas intensas para todo o ES

Os avisos — laranja e amarelo — são válidos para todo o sábado (14) e indicam possibilidade de acumulados de até 100 mm por dia

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de março de 2026 às 15:21

O alerta amarelo cobre todos os 78 municípios capixabas, enquanto apenas parte do Norte e Noroeste está fora do aviso laranja Crédito: Reprodução | Inmet

O fim de semana no Espírito Santo começa com previsão de chuva após a renovação de dois alertas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com os novos avisos — amarelo e laranja — válidos de 0h até 23h59 de sábado (14) todos os municípios capixabas correm risco de alagamentos e descargas elétricas, em diferentes níveis.

As cidades sob alerta laranja devem receber de 50 a 100 milímetros de água durante o dia. Além disso, os ventos podem ficar intensos, com chance de atingirem até 100 quilômetros por hora. Para as regiões, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Já nos pontos onde o aviso amarelo está em vigência, o risco é de que a chuva fique em até 50 milímetros durante o dia. Já a ventania ficará entre 40 e 60 km/h, com baixo risco de ocorrências adversas causadas pelo vento, como queda de galhos.

Veja municípios sob alerta laranja:

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Piúma

Ponto Belo

Presidente Kennedy

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

Vitória

Alerta amarelo:

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição da Barra

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Montanha

Mucurici

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Piúma

Ponto Belo

Presidente Kennedy

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

Vitória

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