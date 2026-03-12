Tempo

Inmet emite novos alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo

O aviso meteorológico laranja, de nível intermediário na escala de risco, valerá para 76 das 78 cidades capixabas

Publicado em 12 de março de 2026 às 12:56

Chuva pode atingir todos os municípios do Estado a partir desta quinta-feira (12) Crédito: Ricardo Medeiros

Todas as cidades do Espírito Santo estão sob alerta de perigo potencial para chuvas intensas nesta quinta-feira (12), e a previsão é que a instabilidade continue, já que outros dois avisos entrarão em vigor na sexta-feira (13), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O alerta vigente é de nível amarelo — o mais brando da escala — e prevê acumulados de até 50 milímetros por dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h. O risco de alagamentos é considerado baixo.

Na sexta-feira (13), outros dois alertas entrarão em vigor: o amarelo se renova para todo o Estado e um novo aparece, de cor laranja, de nível intermediário na escala de risco. Ele é válido para 76 cidades capixabas.

Alerta laranja

O alerta laranja, válido para 76 municípios durante toda a sexta-feira, prevê acumulado de até 100 milímetros por dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos, corte no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de descargas elétricas. Apenas duas cidades não receberam o aviso: Pedro Canário e Conceição da Barra.

