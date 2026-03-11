ES entra em alerta laranja para chuvas fortes com riscos de alagamento

Tempo chuvoso em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O Espírito Santo recebeu, nesta quarta-feira (11), um alerta laranja para chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é o segundo mais crítico da escala de risco e prevê acumulado de até 100 milímetros de chuva por dia, com ventos entre 60 e 100 km/h, válido até as 23h59 de quinta-feira (12).

O comunicado abrange todos os municípios capixabas. De acordo com o Inmet, há risco de alagamentos, cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores e incidência de descargas elétricas.

Além do alerta do instituto, a empresa de meteorologia Climatempo informou que a circulação marítima já influencia o tempo na faixa litorânea do Estado desde o início do dia e tende a se intensificar ao longo das horas. Para essa região, a previsão é de chuva ainda durante a manhã.