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Defesa Civil emite alerta de chuva intensa para Colatina e São Roque do Canaã

Publicado em 13/03/2026 às 15h55
Alerta de chuva - Colatina e São Roque do Canaã
Alerta de chuva chegou aos moradores Colatina e São Roque do Canaã por meio de mensagem de texto Crédito: Leitor/A Gazeta

Os municípios de Colatina e São Roque do Canaã, na região Noroeste do Espírito Santo, receberam na tarde desta sexta-feira (13) um alerta para raios, ventos e chuvas intensas. O aviso foi enviado por SMS pela Defesa Civil.

A mensagem foi disparada por volta das 14h40. Pouco tempo depois, às 15h20, uma forte chuva atingiu Colatina de forma rápida, com duração aproximada de 10 minutos. Apesar disso, a orientação é que a população mantenha os cuidados, já que o alerta tem validade de seis horas.

Ainda na manhã desta sexta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido dois avisos para cidades do Espírito Santo, um amarelo, mais leve, e outro laranja, de maior intensidade. Ambos são válidos até as 23h59.

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