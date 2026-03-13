Defesa Civil emite alerta de chuva intensa para Colatina e São Roque do Canaã

Alerta de chuva chegou aos moradores Colatina e São Roque do Canaã por meio de mensagem de texto Crédito: Leitor/A Gazeta

Os municípios de Colatina e São Roque do Canaã, na região Noroeste do Espírito Santo, receberam na tarde desta sexta-feira (13) um alerta para raios, ventos e chuvas intensas. O aviso foi enviado por SMS pela Defesa Civil.

A mensagem foi disparada por volta das 14h40. Pouco tempo depois, às 15h20, uma forte chuva atingiu Colatina de forma rápida, com duração aproximada de 10 minutos. Apesar disso, a orientação é que a população mantenha os cuidados, já que o alerta tem validade de seis horas.