Frio no ES: capixabas registram termômetros abaixo dos 8°C nas montanhas

Na localidade de Arca de Noé, no alto de Santa Teresa, os termômetros amanheceram com 8°C nesta manhã Crédito: Everton Muniz | Internauta

Não precisa dizer que está frio há dias em praticamente todas as regiões do Espírito Santo , ainda assim as baixas temperaturas seguem chamando a atenção de muitos capixabas, especialmente aqueles que residem nas áreas tradicionalmente mais frias do Estado.

Arca de Noé, no alto de 8°C. O registro foi feito pelo internauta Everton Muniz. Este é o caso da comunidade, no alto de Santa Teresa , na região Serrana. Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (25), os moradores locais acordaram com os termômetros marcando. O registro foi feito pelo internauta Everton Muniz.

7°C no amanhecer da cidade de Também na região das "Três Santas", a moradora Mariana Daltio Holtz teve de encarar gélidosno amanhecer da cidade de Santa Maria de Jetibá

O frio intenso sentido pelos capixabas ainda é consequência da forte massa de ar polar que há mais de uma semana derrubou as temperaturas no Estado e em várias regiões do país. No caso do Espírito Santo, a passagem de um ciclone subtropical influi diretamente nos ventos, que sopra incessantemente com rajadas fortes, especialmente na faixa litorânea.

Pontualmente às 6 horas da manhã desta terça (25), a internauta Mariana Daltio Holtz registrou 7 °C em Santa Maria do Jetibá Crédito: Mariana Daltio Holtz | Internauta

TEMPERATURAS

6,8 °C na estação do Incaper na localidade. Nenhuma das baixas registradas pelos internautas em Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá foi a menor aferida no Estado na última madrugada. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural , no distrito de Aracê, em Domingos Martins  e um dos pontos mais frio do ES  a mínima foi dena estação do Incaper na localidade.

A região é tão fria que ostenta o recorde de menor temperatura do ano no Espírito Santo: - 3,4 °C no dia 28 de maio, quando o inverno ainda nem havia dado o ar da graça.

Outras cidades também tiveram a noite muita gelada, com destaque para Iúna , na região Sul do Estado, com mínima de 10,8°C, também aferidos pelo Incaper.

CONFIRA AS TEMPERATURAS EM ALGUMAS CIDADES

Vitória (Aeroporto) 18°C

Vila Velha (Inmet) 16,2°C

Domingos Martins (Aracê - Incaper) 6,8°C

Santa Teresa (Inmet) 9°C

Cachoeiro de Itapemirim (Pacotuba - Incaper) 12,1°C

Iúna (Incaper) 10,8°C

Linhares (Inmet) 14,3°C

São Mateus (Inmet) 15,7°C

Nova Venécia (Inmet) 12,6°C

Marilândia (Inmet) 11,3°C

SEGUE O FRIO? SIM!

Na quarta-feira (26), a umidade marítima deixa o tempo instável em boa parte do Espírito Santo, mas o sol segue predominando principalmente no Noroeste. Existe a previsão de chuva fraca na madrugada e manhã, no trecho litorâneo, voltando à noite e avançando por alguns trechos do Sul capixaba.

Em relação às temperaturas, o dia começa com clima mais ameno, com elevação no período da tarde. Há ainda o risco moderado de geada nos trechos montanhosos, especialmente na Região Serrana e no Caparaó.

Há dias o mar está agitado em todo o litoral capixaba, muito por conta da passagem do ciclone subtropical Crédito: Vitor Jubini

O Estado pode novamente ter temperaturas abaixo dos 10°C, como esperado para algumas áreas da Região Serrana. Na capital Vitória, se mantém o padrão dos últimos dias, com oscilação entre 18°C e 27°C. Já as máximas ocorrem no Norte e Noroeste, onde os termômetros podem alcançar os 31°C.