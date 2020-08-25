Frio no ES: capixabas registram termômetros abaixo dos 8°C nas montanhas

Não precisa dizer que está frio há dias em praticamente todas as regiões do Espírito Santo, ainda assim as baixas temperaturas seguem chamando a atenção de muitos capixabas, especialmente aqueles que residem nas áreas tradicionalmente mais frias do Estado.
Este é o caso da comunidade Arca de Noé, no alto de Santa Teresa, na região Serrana. Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (25), os moradores locais acordaram com os termômetros marcando 8°C. O registro foi feito pelo internauta Everton Muniz.
Também na região das "Três Santas", a moradora Mariana Daltio Holtz teve de encarar gélidos 7°C no amanhecer da cidade de Santa Maria de Jetibá.
O frio intenso sentido pelos capixabas ainda é consequência da forte massa de ar polar que há mais de uma semana derrubou as temperaturas no Estado e em várias regiões do país. No caso do Espírito Santo, a passagem de um ciclone subtropical influi diretamente nos ventos, que sopra incessantemente com rajadas fortes, especialmente na faixa litorânea.
TEMPERATURAS
Nenhuma das baixas registradas pelos internautas em Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá foi a menor aferida no Estado na última madrugada. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, no distrito de Aracê, em Domingos Martins e um dos pontos mais frio do ES a mínima foi de 6,8 °C na estação do Incaper na localidade.
A região é tão fria que ostenta o recorde de menor temperatura do ano no Espírito Santo: - 3,4 °C no dia 28 de maio, quando o inverno ainda nem havia dado o ar da graça.
Outras cidades também tiveram a noite muita gelada, com destaque para Iúna, na região Sul do Estado, com mínima de 10,8°C, também aferidos pelo Incaper.
- CONFIRA AS TEMPERATURAS EM ALGUMAS CIDADES
- Vitória (Aeroporto) 18°C
- Vila Velha (Inmet) 16,2°C
- Domingos Martins (Aracê - Incaper) 6,8°C
- Santa Teresa (Inmet) 9°C
- Cachoeiro de Itapemirim (Pacotuba - Incaper) 12,1°C
- Iúna (Incaper) 10,8°C
- Linhares (Inmet) 14,3°C
- São Mateus (Inmet) 15,7°C
- Nova Venécia (Inmet) 12,6°C
- Marilândia (Inmet) 11,3°C
SEGUE O FRIO? SIM!
Na quarta-feira (26), a umidade marítima deixa o tempo instável em boa parte do Espírito Santo, mas o sol segue predominando principalmente no Noroeste. Existe a previsão de chuva fraca na madrugada e manhã, no trecho litorâneo, voltando à noite e avançando por alguns trechos do Sul capixaba.
Em relação às temperaturas, o dia começa com clima mais ameno, com elevação no período da tarde. Há ainda o risco moderado de geada nos trechos montanhosos, especialmente na Região Serrana e no Caparaó.
O Estado pode novamente ter temperaturas abaixo dos 10°C, como esperado para algumas áreas da Região Serrana. Na capital Vitória, se mantém o padrão dos últimos dias, com oscilação entre 18°C e 27°C. Já as máximas ocorrem no Norte e Noroeste, onde os termômetros podem alcançar os 31°C.
Já o vento sopra com até moderada intensidade em todo litoral, podendo aparecer com mais força entre o litoral Sul e a Grande Vitória. O mar fica agitado no litoral, com a altura das ondas superando os 2 metros em algumas praias. No Sul, onde o ciclone marítimo está localizado, elas podem chegar aos 4 metros nesta quarta, de acordo com o Incaper.