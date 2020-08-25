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Frio no ES: capixabas registram termômetros abaixo dos 8°C nas montanhas

Presença da massa de ar frio sobre o Estado mantém as temperaturas bem baixas. Em Domingos Martins, a mínima foi de 6,8°C na madrugada desta terça-feira (25), segundo o Incaper
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 16:25

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 16:25

Frio
Na localidade de Arca de Noé, no alto de Santa Teresa, os termômetros amanheceram com 8°C nesta manhã Crédito: Everton Muniz | Internauta
Não precisa dizer que está frio há dias em praticamente todas as regiões do Espírito Santo, ainda assim as baixas temperaturas seguem chamando a atenção de muitos capixabas, especialmente aqueles que residem nas áreas tradicionalmente mais frias do Estado.

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Este é o caso da comunidade Arca de Noé, no alto de Santa Teresa, na região Serrana. Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (25), os moradores locais acordaram com os termômetros marcando 8°C. O registro foi feito pelo internauta Everton Muniz.
Também na região das "Três Santas", a moradora Mariana Daltio Holtz teve de encarar gélidos 7°C  no amanhecer da cidade de Santa Maria de Jetibá.
O frio intenso sentido pelos capixabas ainda é consequência da forte massa de ar polar que há mais de uma semana derrubou as temperaturas no Estado e em várias regiões do país. No caso do Espírito Santo, a passagem de um ciclone subtropical influi diretamente nos ventos, que sopra incessantemente com rajadas fortes, especialmente na faixa litorânea.
Frio
Pontualmente às 6 horas da manhã desta terça (25), a internauta Mariana Daltio Holtz registrou 7 °C em Santa Maria do Jetibá Crédito: Mariana Daltio Holtz | Internauta

TEMPERATURAS

Nenhuma das baixas registradas pelos internautas em Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá foi a menor aferida no Estado na última madrugada. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, no distrito de Aracê, em Domingos Martins  e um dos pontos mais frio do ES  a mínima foi de 6,8 °C na estação do Incaper na localidade.
A região é tão fria que ostenta o recorde de menor temperatura do ano no Espírito Santo: - 3,4 °C no dia 28 de maio, quando o inverno ainda nem havia dado o ar da graça.
Outras cidades também tiveram a noite muita gelada, com destaque para Iúna, na região Sul do Estado, com mínima de 10,8°C, também aferidos pelo Incaper.
  • CONFIRA AS TEMPERATURAS EM ALGUMAS CIDADES
  • Vitória (Aeroporto) 18°C
  • Vila Velha (Inmet) 16,2°C
  • Domingos Martins (Aracê - Incaper) 6,8°C
  • Santa Teresa (Inmet) 9°C
  • Cachoeiro de Itapemirim (Pacotuba - Incaper) 12,1°C
  • Iúna (Incaper) 10,8°C
  • Linhares (Inmet) 14,3°C 
  • São Mateus (Inmet) 15,7°C
  • Nova Venécia (Inmet) 12,6°C
  • Marilândia (Inmet) 11,3°C

SEGUE O FRIO? SIM!

Na quarta-feira (26), a umidade marítima deixa o tempo instável em boa parte do Espírito Santo, mas o sol segue predominando principalmente no Noroeste. Existe a previsão de chuva fraca na madrugada e manhã, no trecho litorâneo, voltando à noite e avançando por alguns trechos do Sul capixaba.
Em relação às temperaturas, o dia começa com clima mais ameno, com elevação no período da tarde. Há ainda o risco moderado de geada nos trechos montanhosos, especialmente na Região Serrana e no Caparaó.
Ciclone provoca ventos fortes e ressaca no mar.
Há dias o mar está agitado em todo o litoral capixaba, muito por conta da passagem do ciclone subtropical Crédito: Vitor Jubini
O Estado pode novamente ter temperaturas abaixo dos 10°C, como esperado para algumas áreas da Região Serrana. Na capital Vitória, se mantém o padrão dos últimos dias, com oscilação entre 18°C e 27°C. Já as máximas ocorrem no Norte e Noroeste, onde os termômetros podem alcançar os 31°C.
Já o vento sopra com até moderada intensidade em todo litoral, podendo aparecer com mais força entre o litoral Sul e a Grande Vitória. O mar fica agitado no litoral, com a altura das ondas superando os 2 metros em algumas praias. No Sul, onde o ciclone marítimo está localizado, elas podem chegar aos 4 metros nesta quarta, de acordo com o Incaper.

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