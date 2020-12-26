Previsão de tempo nublado em todo o Estado Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Fim de semana terá sol entre nuvens e pancadas de chuva no ES

Passado o Natal, mas ainda em momento de distanciamento social devido à pandemia do novo coronavírus , o capixaba pode se preparar para um final de semana de tempo fechado e chuvoso dentro de casa.

É que a previsão do tempo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper ) e o Climatempo , é de sol entre nuvens e pancadas de chuva em todo o Estado.

Neste sábado (26), a tendência é de variação de nuvens ao longo do dia no Espírito Santo . Deve chover fraco em alguns momentos do dia nas regiões Norte, Noroeste, Nordeste e na Grande Vitória. Pancadas isoladas de chuva também devem ser registradas a partir da tarde nas regiões Sul e Serrana.

Previsão do tempo para este sábado (26) no ES, segundo o Incaper Crédito: Incaper/Reprodução

Ainda segundo o Incaper, neste sábado a Grande Vitória deve registrar variação térmica entre 23 °C e 35 °C. Já nas áreas altas da região Serrana, onde deverá ser registrada a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 16 °C e 28 °C.

Em Vitória, de acordo com o Climatempo, o sábado (26) será mais quente que a sexta-feira de Natal, com sol entre muitas nuvens e com possibilidade de chuva à tarde e à noite.

No domingo (27), segundo o Incaper, o céu deve continuar com variação de nuvens no Estado. Há ainda previsão de chuvas fracas e esparsas em alguns momentos do dia em todas as regiões.