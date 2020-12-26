Fim de semana terá sol entre nuvens e pancadas de chuva no ES
Passado o Natal, mas ainda em momento de distanciamento social devido à pandemia do novo coronavírus, o capixaba pode se preparar para um final de semana de tempo fechado e chuvoso dentro de casa.
É que a previsão do tempo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e o Climatempo, é de sol entre nuvens e pancadas de chuva em todo o Estado.
Neste sábado (26), a tendência é de variação de nuvens ao longo do dia no Espírito Santo. Deve chover fraco em alguns momentos do dia nas regiões Norte, Noroeste, Nordeste e na Grande Vitória. Pancadas isoladas de chuva também devem ser registradas a partir da tarde nas regiões Sul e Serrana.
Ainda segundo o Incaper, neste sábado a Grande Vitória deve registrar variação térmica entre 23 °C e 35 °C. Já nas áreas altas da região Serrana, onde deverá ser registrada a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 16 °C e 28 °C.
Em Vitória, de acordo com o Climatempo, o sábado (26) será mais quente que a sexta-feira de Natal, com sol entre muitas nuvens e com possibilidade de chuva à tarde e à noite.
No domingo (27), segundo o Incaper, o céu deve continuar com variação de nuvens no Estado. Há ainda previsão de chuvas fracas e esparsas em alguns momentos do dia em todas as regiões.
Para o início da semana, em especial na segunda-feira (28), a previsão ainda é de tempo instável no Estado, com variação de nuvens e previsão de chuvas rápidas ao longo do dia por todas as regiões capixabas.