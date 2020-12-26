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Previsão do tempo

Fim de semana terá sol entre nuvens e pancadas de chuva no ES

A previsão dos institutos Incaper e Climatempo é de tempo fechado e chuvoso em todo o Estado neste sábado (26) e domingo (27). Temperatura sobe em Vitória

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 09:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2020 às 09:40
Tempo nublado em Vitória nesta quarta-feira (23)
Previsão de tempo nublado em todo o Estado Crédito: Fernando Madeira
Fim de semana terá sol entre nuvens e pancadas de chuva no ES
Passado o Natal, mas ainda em momento de distanciamento social devido à pandemia do novo coronavírus, o capixaba pode se preparar para um final de semana de tempo fechado e chuvoso dentro de casa.
É que a previsão do tempo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e o Climatempo, é de sol entre nuvens e pancadas de chuva em todo o Estado.
Neste sábado (26), a tendência é de variação de nuvens ao longo do dia no Espírito Santo. Deve chover fraco em alguns momentos do dia nas regiões Norte, Noroeste, Nordeste e na Grande Vitória. Pancadas isoladas de chuva também devem ser registradas a partir da tarde nas regiões Sul e Serrana.
Previsão do tempo para este sábado (26) no ES, segundo o Incaper
Previsão do tempo para este sábado (26) no ES, segundo o Incaper Crédito: Incaper/Reprodução
Ainda segundo o Incaper, neste sábado a Grande Vitória deve registrar variação térmica entre 23 °C e 35 °C. Já nas áreas altas da região Serrana, onde deverá ser registrada a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 16 °C e 28 °C.
Em Vitória, de acordo com o Climatempo, o sábado (26) será mais quente que a sexta-feira de Natal, com sol entre muitas nuvens e com possibilidade de chuva à tarde e à noite.

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No domingo (27), segundo o Incaper, o céu deve continuar com variação de nuvens no Estado. Há ainda previsão de chuvas fracas e esparsas em alguns momentos do dia em todas as regiões.
Para o início da semana, em especial na segunda-feira (28), a previsão ainda é de tempo instável no Estado, com variação de nuvens e previsão de chuvas rápidas ao longo do dia por todas as regiões capixabas.

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