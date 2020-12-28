Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Astrologia

Confira quais são os aromas e os metais mais indicados pra usar na virada e ao longo de 2021

O astrólogo Glaucio Costhae explica que o ano novo estará sob a influência de Sol e Vênus, o que é bastante positivo e dá as dicas sobre o que fazer para entrar em 2021 com o pé direito

Públicado em 

28 dez 2020 às 05:00
Glaucio Costhae

Colunista

Glaucio Costhae

Conjunção dos astros para 2021
O ano aqui no Brasil vai ter a poderosa influência de Sol e Vênus Crédito: Shutterstock
Tem quem não acredite no que dizem os astros, mas a verdade é que todo mundo, sem exceção, tem curiosidade sobre o futuro. Principalmente quando se inicia um novo ciclo, um novo relacionamento, um novo ano... Por isso, o astrólogo Glaucio Costhae, novo colunista da Revista.ag, segue dando dicas para que a virada de 2020 para 2021 seja de energias positivas para todos os signos.
Como ele antecipou na semana anterior, o ano, aqui no Brasil, vai ter a poderosa influência de Sol e Vênus. Com base nisso, na última segunda-feira, ele falou sobre quais cores usar na virada e ao longo do ano. Hoje a dica será sobre metais e aromas. Um spoiler: usar ouro (ou a cor dourada) "vai fazer muito bem a você,  sempre que precisar de iniciar algo novo ou ter uma energia extra. E não é só na virada, mas ao longo do ano todo", avisa.
Quer saber mais? Confira no vídeo abaixo:
Acompanhe o colunista Glaucio Costhae nas redes sociais

Veja Também

Confira as dicas de presentes para os signos mutáveis

Os presentes de Natal ideais para os signos cardinais e fixos

Nova coluna de Astrologia traz tudo sobre os signos pra você

Glaucio Costhae

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados