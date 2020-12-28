Confira quais são os aromas e os metais mais indicados pra usar na virada e ao longo de 2021

Tem quem não acredite no que dizem os astros, mas a verdade é que todo mundo, sem exceção, tem curiosidade sobre o futuro. Principalmente quando se inicia um novo ciclo, um novo relacionamento, um novo ano... Por isso, o astrólogo Glaucio Costhae, novo colunista da Revista.ag, segue dando dicas para que a virada de 2020 para 2021 seja de energias positivas para todos os signos.

Como ele antecipou na semana anterior, o ano, aqui no Brasil, vai ter a poderosa influência de Sol e Vênus. Com base nisso, na última segunda-feira, ele falou sobre quais cores usar na virada e ao longo do ano. Hoje a dica será sobre metais e aromas. Um spoiler: usar ouro (ou a cor dourada) "vai fazer muito bem a você, sempre que precisar de iniciar algo novo ou ter uma energia extra. E não é só na virada, mas ao longo do ano todo", avisa.