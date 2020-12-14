Os presentes de Natal ideais para os signos cardinais e fixos

Os signos cardinais ainda estão sob a influência de Plutão Crédito: Shutterstock

Muitas vezes bate aquela dúvida na hora de presentear. No Natal, então, quando os presentes são muitos, às vezes, gera até estresse e ansiedade. Pra te dar uma forcinha, o astrólogo Glaucio Costhae dá dicas, no vídeo abaixo, para quem vai presentear pessoas dos signos cardinais (áries, libra, câncer e capricórnio) e fixos (leão, touro, escorpião e capricórnio)

Dois spoilers: o primeiro grupo ainda está sob a influência poderosa do "senhor Plutão". Já o segundo grupo será agraciado pela conjunção de Júpiter e Saturno.

Semana que vem Glaucio Costhae continua com sugestões de presentes de Natal para os signos mutáveis, começa a falar de como será a virada do ano e antecipa o que devemos esperar de 2021. Vocês não podem perder!