Nova coluna de Astrologia traz tudo sobre os signos pra você

Até mesmo para quem não gosta, é praticamente impossível passar pelo horóscopo sem dar aquela olhadinha. Desde que o mundo é mundo há uma curiosidade sobre o que o futuro nos reserva. Por isso a Astrologia é tão atraente. Ela tem o objetivo de decifrar a influência dos astros no curso dos acontecimentos terrestres e na vida das pessoas, em suas características psicológicas e em seu destino. E mais: explicar o mundo e predizer o futuro.
Para satisfazer essa curiosidade e usar a influência dos astros para ajudar no dia a dia das pessoas, o astrólogo Glaucio Costhae tem um encontro marcado com você. Toda semana ele vai falar sobre negócio, relacionamento, saúde, desafio, amizade, sentimento... Tudo isso tendo como pano de fundo a Astrologia. No vídeo abaixo ele se apresenta e explica o que virá por aí. Espero que goste!