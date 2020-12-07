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Astrologia

Nova coluna de Astrologia traz tudo sobre os signos pra você

O astrólogo Glaucio Costhae é nosso novo colunista. Toda semana você tem um encontro marcado com ele, que vai falar de relacionamentos, negócios, sentimentos, amizades, aprendizados e muito mais. Tudo isso tendo como pano de fundo a Astrologia

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 15:00

Públicado em 

07 dez 2020 às 15:00
Glaucio Costhae

Colunista

Glaucio Costhae

Astrologia
Glaucio Costhae  pratica a Astrologia há 30 anos e garante: "Podemos usar o céu pra viver bem aqui na terra"  Crédito: Shutterstock
Até mesmo para quem não gosta, é praticamente impossível passar pelo horóscopo sem dar aquela olhadinha. Desde que o mundo é mundo há uma curiosidade sobre o que o futuro nos reserva. Por isso a Astrologia é tão  atraente.  Ela tem o objetivo de decifrar a influência dos astros no curso dos acontecimentos terrestres e na vida das pessoas, em suas características psicológicas e em seu destino. E mais: explicar o mundo e predizer o futuro.
Para satisfazer essa curiosidade e usar a influência dos astros para ajudar no dia a dia das pessoas, o astrólogo Glaucio Costhae tem um encontro marcado com você. Toda semana ele vai falar sobre negócio, relacionamento, saúde, desafio, amizade, sentimento...    Tudo isso tendo como pano de fundo a Astrologia. No vídeo abaixo ele se apresenta e explica o que virá por aí. Espero que goste!
 Acompanhe o colunista Glaucio Costhae nas suas redes sociais

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Glaucio Costhae

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