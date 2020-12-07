Nova coluna de Astrologia traz tudo sobre os signos pra você

Até mesmo para quem não gosta, é praticamente impossível passar pelo horóscopo sem dar aquela olhadinha. Desde que o mundo é mundo há uma curiosidade sobre o que o futuro nos reserva. Por isso a Astrologia é tão atraente. Ela tem o objetivo de decifrar a influência dos astros no curso dos acontecimentos terrestres e na vida das pessoas, em suas características psicológicas e em seu destino. E mais: explicar o mundo e predizer o futuro.