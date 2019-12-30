Astrologia para 2020: mais feminicídio, mudanças e mortes de famosos

Quem está preocupado com a possibilidade de 2020 chegar como uma segunda versão de 2019 não está de todo errado. Isso porque, de acordo com princípios da astrologia, o ano que está vindo promete ser de mais violência doméstica, feminicídio, mudanças gerais na sociedade, política e ainda a morte de alguns famosos.
Mas, calma! Tem jeito para tudo e dessa vez não seria diferente. O astrólogo Yov Gláucio Costhae fala que existem formas de tentar driblar todos esses obstáculos, mas o principal é estar atento a todas as movimentações que estão acontecendo para que decisões, mudanças de comportamento e transformações não sejam tão impactantes.
"A sociedade já é outra com valores nunca antes pensados. Os signos de capricórnio e câncer, por exemplo, deverão se cuidar muito bem nas áreas da saúde, trabalho e família. Virgem terá muitos benefícios e resgates em 2020", adianta.
"Cuidado com as 'puxadas de tapete' que vão estar à espreita em 2020. O que parecia impossível acontecerá sem aviso prévio e com muita força. A vida será mais cara no ano que vem e faltarão alimentos antes corriqueiros. Ano de muitas despedidas"
Ele também prevê que como haverá uma predominância de eclipses solares, 2020 também deve ser mais intenso, às vezes até sacrificando situações e pessoas do passado que já não têm mais significado em nossas vidas.
DIA 22 DE JANEIRO DE 2020
Segundo ele, 2020 inteiro será de reformas na receita do Espírito Santo, mas que elas vão produzir frutos para os anos seguintes. Ele também vê um fortalecimento do governo do Estado no primeiro semestre, que deve ser menor no fim do ano. A vice-governadora ganha mais destaque no meio de 2020 e deixará seus feitos ainda em mais evidência. Outras mulheres também ganham mais destaque nesse período.
"A área dos esportes e entretenimento, assim como turismo, também ficam muito favorecidas no Estado em 2020. Haverá aumento da violência urbana e crimes hediondos e os capixabas têm que ter cuidado com prejuízos financeiros e dívidas", elenca.
E não só o governador poderá ter a força enfraquecida mais para o fim do ano, como a própria sede do Executivo poderá sofrer avarias durante 2020. A partir do mês de abril, o Palácio Anchieta poderá ser vítima de infiltrações e mofo, como prevê o astrólogo, que também garante que poderão acontecer mortes ou afastamento de funcionários antigos de seus cargos. "Governador deve ter cuidado com puxadas de tapete", corrobora.
"O Espírito Santo voltará aos trilhos em 2022. Porém, antes disso, muitas confusões, perdas, ganhos vão acontecer. Mas nada se sustenta por muito tempo"
ALIMENTAÇÃO, PROFISSÕES E SAÚDE EM 2020
Para Yov Gláucio, não pode faltar na ceia de réveillon e no Dia de Reis (6 de janeiro) e em todas as luas novas do ano que vem castanhas e amêndoas, vinho branco e tinto suave, carne de carneiro, porco e faisão. Peixes também são bem-vindos. "Frutas e doces vermelhos despertam o seu melhor em 2020", alerta.
Segundo o astrólogo, a decoração e artes, bem como outros assuntos ligados a beleza e estética, vão ganhar mais destaque em 2020. Cultura e finanças também terão mais espaço para serem retratados mundialmente.
"Pessoas com problemas de ossos, articulações, fígado, vesícula circulatórios e estomacais devem se cuidar bem, pois a tendência é de piorar os sintomas, e o melhor tratamento deve ser a fitoterapia e fisioterapia. Ano é muito positivo para assuntos masculinos. Haverá mais nascimento de meninos, também", também prevê.
AS DICAS
- Os planetas fortes em 2020 são Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Vale fazer uma pesquisa rápida na internet sobre a influência desses planetas sob o seu signo.
- Para quem quer sorte e progresso em 2020, pode apostar em roupas pretas, grafite e marrom para a virada. Se o desejo é amor e saúde, as roupas devem ser vermelho, azul cobalto e rosa. Essas cores misturadas também trazem energia e disposição, então pense em um look de forma criativa!
- Usar joias e acessórios com pedras preciosas e semipreciosas também é uma boa pedida. As apostas em 2020 devem ser pela Ametista Royal, Topázio Imperial e Coral Vermelho. Elas protegem, trazem prosperidade e melhoram os relacionamentos e o sexo, respectivamente.
- Tomar banhos naturais também pode te ajudar no ano que está chegando. Isso significa banhar-se em mar, rio, cachoeira e com água da chuva. Sempre que você se sentir sem energia também pode apelar para esse artifício, segundo o astrólogo.
- Outra prática poderosa é sexo de boa qualidade com respeito pelo parceiro. Essa relação consegue trazer inspiração e poder de concretização, além de concentrar energias para coisas boas.