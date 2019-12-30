Astrologia para 2020: mais feminicídio, mudanças e mortes de famosos

(Imagem ilustrativa) Crédito: Freepik

Quem está preocupado com a possibilidade de 2020 chegar como uma segunda versão de 2019 não está de todo errado. Isso porque, de acordo com princípios da astrologia , o ano que está vindo promete ser de mais violência doméstica feminicídio , mudanças gerais na sociedade, política e ainda a morte de alguns famosos.

Mas, calma! Tem jeito para tudo e dessa vez não seria diferente. O astrólogo Yov Gláucio Costhae fala que existem formas de tentar driblar todos esses obstáculos, mas o principal é estar atento a todas as movimentações que estão acontecendo para que decisões, mudanças de comportamento e transformações não sejam tão impactantes.

"A sociedade já é outra com valores nunca antes pensados. Os signos de capricórnio câncer , por exemplo, deverão se cuidar muito bem nas áreas da saúde, trabalho e família. Virgem terá muitos benefícios e resgates em 2020", adianta.

"Cuidado com as 'puxadas de tapete' que vão estar à espreita em 2020. O que parecia impossível acontecerá sem aviso prévio e com muita força. A vida será mais cara no ano que vem e faltarão alimentos antes corriqueiros. Ano de muitas despedidas" Yov Gláucio Costhae - Astrólogo

Ele também prevê que como haverá uma predominância de eclipses solares, 2020 também deve ser mais intenso, às vezes até sacrificando situações e pessoas do passado que já não têm mais significado em nossas vidas.

DIA 22 DE JANEIRO DE 2020

Segundo ele, 2020 inteiro será de reformas na receita do Espírito Santo , mas que elas vão produzir frutos para os anos seguintes. Ele também vê um fortalecimento do governo do Estado no primeiro semestre, que deve ser menor no fim do ano. A vice-governadora ganha mais destaque no meio de 2020 e deixará seus feitos ainda em mais evidência. Outras mulheres também ganham mais destaque nesse período.

"A área dos esportes e entretenimento, assim como turismo, também ficam muito favorecidas no Estado em 2020. Haverá aumento da violência urbana e crimes hediondos e os capixabas têm que ter cuidado com prejuízos financeiros e dívidas", elenca.

E não só o governador poderá ter a força enfraquecida mais para o fim do ano, como a própria sede do Executivo poderá sofrer avarias durante 2020. A partir do mês de abril, o Palácio Anchieta poderá ser vítima de infiltrações e mofo, como prevê o astrólogo, que também garante que poderão acontecer mortes ou afastamento de funcionários antigos de seus cargos. "Governador deve ter cuidado com puxadas de tapete", corrobora.

"O Espírito Santo voltará aos trilhos em 2022. Porém, antes disso, muitas confusões, perdas, ganhos vão acontecer. Mas nada se sustenta por muito tempo" Yov Gláucio Costhae - Astrólogo

ALIMENTAÇÃO, PROFISSÕES E SAÚDE EM 2020

Para Yov Gláucio, não pode faltar na ceia de réveillon e no Dia de Reis (6 de janeiro) e em todas as luas novas do ano que vem castanhas e amêndoas, vinho branco e tinto suave, carne de carneiro, porco e faisão. Peixes também são bem-vindos. "Frutas e doces vermelhos despertam o seu melhor em 2020", alerta.

Segundo o astrólogo, a decoração e artes, bem como outros assuntos ligados a beleza e estética, vão ganhar mais destaque em 2020. Cultura e finanças também terão mais espaço para serem retratados mundialmente.

"Pessoas com problemas de ossos, articulações, fígado, vesícula circulatórios e estomacais devem se cuidar bem, pois a tendência é de piorar os sintomas, e o melhor tratamento deve ser a fitoterapia e fisioterapia. Ano é muito positivo para assuntos masculinos. Haverá mais nascimento de meninos, também", também prevê.

AS DICAS