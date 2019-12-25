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Organização

Saiba como deixar a sua casa limpa e organizada para 2020

Primeiro passo é se livrar de tudo o que não foi usado durante o ano. Isso vale para roupas, documentos, revistas e jornais antigos, potes de plástico sem tampa e itens quebrados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2019 às 09:45

Publicado em 25 de Dezembro de 2019 às 09:45

Roupas também devem ser organizadas Crédito: Shutterstock
Para deixar a casa limpa e organizada antes do réveillon, o primeiro passo é se livrar de tudo o que não foi usado durante o ano. Se uma peça de roupa ficou dentro do armário todo esse tempo, é sinal de que pode ser vendida, doada ou jogada fora.
O mesmo vale para documentos que não precisam ser guardados, revistas e jornais antigos, potes de plástico sem tampa, objetos de decoração que não combinam mais com a casa e itens quebrados.

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A revisão dos pertences é fundamental para manter a arrumação, de acordo com a organizadora Claudia Pilli. "Quanto menos nós temos, menos tempo gastamos com a limpeza", afirma.
Já a organizadora pessoal Bárbara Volnei recomenda começar pelos ambientes com maior circulação de pessoas, como a sala. E fazer um pouco de cada vez - dois cômodos por dia é o ideal para concluir a tarefa sem se cansar.
Aproveite a retirada dos objetos para limpar os armários por dentro. Depois disso, é a hora de colocar o que ficou de fora de volta no lugar.

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Guardar com critério é a chave para ter um armário organizado, segundo Pilli. Objetos que são usados em conjunto, como spray para passar roupa, ferro e tábua, devem ser colocados lado a lado.
Posicionar os itens de forma que todos fiquem visíveis também é importante. "O que você não vê, não usa", afirma.
Organizadores de gavetas e prateleiras são úteis, mas só se o morador tiver disciplina para usá-los corretamente. Caso contrário, só contribuem para entulhar os espaços.

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Depois de feita a organização, a próxima etapa é a limpeza dos ambientes.
Para Celia Maria Castelo, gerente da loja de produtos de limpeza Ecoville, em Joinville (SC), é melhor fazer todos os passos em cada cômodo - retirada de itens desnecessários, organização e limpeza - antes de avançar para o próximo.

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"Ver o resultado de um cômodo motiva você a continuar a limpeza", completa Volnei.
Para manter a organização ao longo do ano, não há segredo, mas é preciso persistência: basta manter os objetos nos lugares corretos e limpar um pouco por dia, evitando acúmulos de sujeira.

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