Saiba como deixar a sua casa limpa e organizada para 2020

Roupas também devem ser organizadas Crédito: Shutterstock

Para deixar a casa limpa e organizada antes do réveillon, o primeiro passo é se livrar de tudo o que não foi usado durante o ano. Se uma peça de roupa ficou dentro do armário todo esse tempo, é sinal de que pode ser vendida, doada ou jogada fora.

O mesmo vale para documentos que não precisam ser guardados, revistas e jornais antigos, potes de plástico sem tampa, objetos de decoração que não combinam mais com a casa e itens quebrados.

A revisão dos pertences é fundamental para manter a arrumação, de acordo com a organizadora Claudia Pilli. "Quanto menos nós temos, menos tempo gastamos com a limpeza", afirma.

Já a organizadora pessoal Bárbara Volnei recomenda começar pelos ambientes com maior circulação de pessoas, como a sala. E fazer um pouco de cada vez - dois cômodos por dia é o ideal para concluir a tarefa sem se cansar.

Aproveite a retirada dos objetos para limpar os armários por dentro. Depois disso, é a hora de colocar o que ficou de fora de volta no lugar.

Veja Também Como acabar com o chulé dos sapatos e dos pés

Guardar com critério é a chave para ter um armário organizado, segundo Pilli. Objetos que são usados em conjunto, como spray para passar roupa, ferro e tábua, devem ser colocados lado a lado.

Posicionar os itens de forma que todos fiquem visíveis também é importante. "O que você não vê, não usa", afirma.

Organizadores de gavetas e prateleiras são úteis, mas só se o morador tiver disciplina para usá-los corretamente. Caso contrário, só contribuem para entulhar os espaços.

Veja Também Aprenda a tirar o odor de mofo das roupas no armário

Depois de feita a organização, a próxima etapa é a limpeza dos ambientes.

Para Celia Maria Castelo, gerente da loja de produtos de limpeza Ecoville, em Joinville (SC), é melhor fazer todos os passos em cada cômodo - retirada de itens desnecessários, organização e limpeza - antes de avançar para o próximo.

"Ver o resultado de um cômodo motiva você a continuar a limpeza", completa Volnei.