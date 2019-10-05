Lucy Mizael: "Sou muito prática e nada consumista"

Minha rotina é organizada. Mas quando meu trabalho está muito intenso, algumas coisas ficam para depois. Tipo: às vezes, minhas calcinhas não estão todas dobradas na gaveta. Aí, quando tenho um temo disponível, faço minha vistoria e boto em ordem. Eu mesma lavo minhas roupas. E tenho uma faxineira que vai uma vez por semana e que passa algumas roupas. Tenho um estilo de vida prático, leve. Isso que me dá oportunidade de curtir outras coisas.