2020 terá crise política, catástrofe e progresso, dizem babalorixás, oráculos e videntes

Previsões de 2020: crises políticas, catástrofes e progresso. Veja o que oraculistas e esotéricos dizem sobre o ano que vem Crédito: Freepik

No último fim de semana, sete oraculistas e esotéricos se reuniram na Mystic Fair para apresentar as previsões de 2020, o ano do Sol. Cathia D Gaia, Carlinhos Vidente, Diego de Airá, Ricardo Hida, Daniel Atalla, Marcia Pugliesi, Serena Salgado e Valdiviah Latare, mediados por Claudiney Prieto, explicaram o que seus mentores e oráculos alertaram para o ano que poderá em alguns momentos iluminar e também queimar, assim como o Astro Rei.

Segundo a paranormal Cathia D Gaia, 2020 será um ano sólido e equilibrado, onde é preciso finalizar as coisas que estão encaminhadas, organizar a vida e deixar claro quais são os desejos e objetivos para realizá-los. Pelo ponto de vista do povo cigano, responsáveis por transmitir através do baralho as mensagens a ela; sendo regido pela carta 4 do baralho, 2020 será o ano do sim, da felicidade e realização, com a energia das crianças, ou seja, pureza, confiança e calma para o cumprimento de projetos. Mas Cathia alerta que, por tratar-se de um ano de concretização, chega a hora da colheita e cada um terá aquilo que tem cultivado.

Já Carlinhos Vidente, famoso por prever o 7x1 entre Brasil e Alemanha, a queda do avião da Chapecoense, a morte de Eduardo Campos, entre outras previsões, 2020 será um ano cercado por grandes acontecimentos. Segundo ele, Bolsonaro sofrerá com as investigações do caso Marielle, prejudicando o término do seu mandato. A população sairá mais às ruas em busca de mudanças e muitas empresas deixarão de operar no país, gerando uma crise interna que afetará inclusive empresas brasileiras. As chuvas também trarão problemas ao país, inclusive para o Sul, além de um terremoto que atingirá Santos, uma parte do rodoanel em direção a Campinas e principalmente em São Paulo, causando uma grande catástrofe na Avenida Paulista. O vidente sugere que as pessoas escolham passar a virada do ano com peças amarelas e verdes para atrair prosperidade e equilíbrio.

Em seguida foi a vez de Diego de Airá, dar as previsões feitas pelos orixás. O ano terá uma influência muito forte de Xangô, que ainda clama por justiça, desmascarando falsas ilusões, disse ele. O Orixá Exu também trará diversas transformações e com isso muita reestruturação, principalmente espiritual, necessidade latente do universo, que cobra uma reconexão com o divino. Finalizando, assim como Carlinhos, Diego também sugere as cores branca, amarela e verde para a virada de ano e dá uma dica para os que não forem passar na praia. Prepare um banho com um copo de água com sal grosso e mel para limpar as impurezas de 2019 e adoçar 2020, finaliza.

Em seguida foi a vez da reverenda e sacerdotisa da Grande Fraternidade Branca, Valdiviah Latare. De acordo com ela, no ano que vem o país estará no 4º raio do coração de Deus, regido pelo mestre Serapis Bey, da aura do Sol Alfa e Ômega, que nos apresenta a chama branca da pureza, da ressurreição e ascensão. Um ano para manifestar a autodisciplina e aperfeiçoar o seu interior, voltando para o cuidado espiritual.

Ricardo Hida, espiritualista, alerta para os exageros em diversos aspectos. Em 2020 é preciso manter a cautela e ter equilíbrio financeiro, sem gastos desnecessários. A saúde também deve ser levada a sério, assim como as questões ambientais. Assim como já previsto, o espiritualista também alerta para um ano politicamente conturbado, que vai exigir ainda mais ética e justiça, citado também por Diego de Airá. A boa notícia é que Netuno estará em peixes, signo muito ligado a espiritualidade, o que contribui para que as pessoas lidem melhor com isso. Responsabilidade e disciplina serão imprescindíveis neste ano, pois o que plantarmos, será a colheita de 2022 e 2023.

A astróloga Serena Salgado, falou das conjunções entre Júpiter, Saturno e Plutão no signo de Capricórnio a partir de 20 de março, que trarão reestruturações políticas, econômicas e sociais. A entrada de Júpiter em Capricórnio cobrará os abusos de 2019.A prosperidade virá apenas daqueles que se dedicarem e se esforçarem verdadeiramente, típicos do regente do ano, o Sol. E como é característico desse astro Rei, 2020 será um ano que começa a trazer luz, iluminando tudo o que era treva, trazendo o desejo de autoafirmação e autoconfiança para as pessoas. Mas, quem não souber dosar essa intensidade de querer ser sempre o número um, poderá ser pego pela arrogância. No mais, será um ano ideal para as pessoas redimensionarem a sua identidade, buscando o seu brilho próprio, centrado no seu eu!, garante Serena Salgado.

De acordo com a numerologia, 2020 é um ano de números pares, naturalmente mais lentos e ideais para crias alicerces e bases sólidas, ou seja, um ano para construir e progredir com consciência. Márcia Pugliesi afirma que pessoas que não forem flexíveis encontrarão dificuldades neste processo e dá uma dica: Limpem tudo que não serve mais, faça uma limpeza mental e física. Se apeguem apenas no que que te serve e se empodere, conclui.

Já Daniel Atalla dá um panorama extremamente positivo. Segundo ele, 2020 será um ano maravilhoso, com um fluxo de energia muito forte, abandonado a tensão que vivemos nos últimos anos. Para absorver essa onda de boas vibrações é primordial se limpar e zelar pela energia que emana e dissipa. O mago sugere para quem quer ter liderança neste ano, vestir-se de azul.