Amor, dinheiro e saúde: veja as previsões do Tarot para 2020

Previsões do Tarot para 2020 Crédito: Unsplash

As previsões ciganas se tratam basicamente de qual carta irá reger o próximo ano. E, de acordo com os especialistas do Astrocentro a de 2020 é a carta O Imperador.

O Imperador é um dos 22 Arcanos Maiores do baralho de Tarot e quando ele aparece nas cartas revela que acontecerão situações em que será difícil escapar, já que elas costumam estar gravadas em nosso destino. Esse arcano traz consigo lições espirituais que cada um de nós precisará aprender na vida.

Carta O Imperador Crédito: Reprodução/ Astrocentro

Como carta regente do ano de 2020, o Imperador vem nos dizer que devemos aprender com os eventos que serão colocados em nossa vida para conseguirmos encontrar a felicidade.

Em 2019, a carta do ano foi A Imperatriz, o arquétipo da mãe do baralho de Tarot, trazendo uma forte influência das características da mulher para o ano. Assim, tivemos mais estabilidade, redução dos divórcios e das brigas em relacionamentos, agora é a vez do Imperador trazer sua influência como pai do Tarot. Ou seja, 2020 será governado pela justiça. Cada um irá colher o que plantou nos últimos anos.

O Imperador representa um forte líder, que impõe respeito e autoridade. Como carta do ano, ela indica que o status, o poder e o reconhecimento serão importantes para as pessoas em 2020. A carta ainda aponta para uma união da sociedade em torno de um objetivo em comum. As pessoas estarão mais inclinadas a respeitar as leis e a ordem.

Essas características mais tradicionalistas fortalecidas na sociedade também é apontada pelas previsões astrológicas para 2020 com uma forte influência de Capricórnio no próximo ano.

A carta do Imperador indica ainda que ano que vem, será um ótimo ano para se realizar bons negócios e melhorar a vida financeira. Porém, o Imperador é rígido e teimoso e essas características reforçam que no próximo ano as pessoas estarão mais tradicionalistas.

No entanto, devemos tentar nos manter abertos às novas oportunidades e sermos mais flexíveis em 2020, já que as coisas poderão acontecer mais devagar do que queremos. A previsão com a carta o Imperador nos mostra que teremos tarefas difíceis pela frente e não teremos muito tempo para diversão e bobagens. Mesmo assim, vamos tirar de letra os desafios.

Para isso, esta carta nos orienta a seguirmos os conselhos de pessoas mais velhas e sábias.

Em 2020, teremos ainda o domínio da lógica sobre as nossas emoções e da mente sobre nosso coração. Assim, é necessário que nos concentremos mais e tenhamos foco para tornar nossos sonhos realidade.

AMOR E RELACIONAMENTOS

Para o amor, a previsão do Tarot para 2020 dizem que as mulheres mais românticas poderão ficar um pouco frustradas, já que no próximo ano o romance será um pouco deixado de lado. Se você já está comprometida, o próximo ano será de estabilidade, confiança e fidelidade. As parcerias ficarão mais fortes em 2020 e serão mais duradouras. E aqueles que estão enfrentando problemas em seus relacionamentos podem ficar mais tranquilos que essa fase irá passar e tudo vai melhorar.

DINHEIRO E CARREIRA

Quem vem trabalhando duro terá o reconhecimento que merece no próximo ano. Estas pessoas irão colher os frutos da sua plantação, sendo recompensada com status e sucesso. Quer ir mais longe? Foque suas energias em seus objetivos que o ano será propício para o crescimento profissional.

Caso você esteja desempregado ou procurando por um novo trabalho, pode esperar por boas oportunidades batendo à sua porta e trazendo estabilidade para sua carreira. No que diz respeito à sua vida financeira, é preciso ser mais responsável com seu dinheiro. Controle os seus gastos e saiba exatamente para onde seu dinheiro está indo. Só assim você terá a tranquilidade financeira que deseja.

SAÚDE

O Imperador alerta sobre os excessos que as pessoas vêm cometendo. Na correria por ter uma vida melhor, sacrificamos o nosso corpo de diversas formas. Observe os sinais do seu organismo e seja mais gentil com seu corpo. Cuida dele com carinho. Trabalhe com seus níveis de energia e não contra eles. Caso sinta que precisa descansar, descanse! Se tiver doente, procure um médico e siga as orientações dele.

ESPIRITUALIDADE