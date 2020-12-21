Confira as dicas de presentes para os signos mutáveis

Gêmeos é um dos signos mutáveis e, segundo Glaucio, ainda vai estar experimentando as influências de Netuno Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

Caneta e papel - ou bloco de notas do smartphone - nas mãos. É hora de anotar as dicas do astrólogo Glaucio Costhae. Hoje ele diz quais os melhores presentes de Natal para os signos mutáveis, que são Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Signos de movimento, mudanças e alterações, eles ainda estarão experimentando a influência de Netuno. Principalmente as pessoas do segundo decanato, bem no meio do signo. E isso vai deixá-las mais confusas, um pouco melancólicas.

Por conta disso, o ideal, segundo o especialista, é apostar em algo que represente acolhimento. Uma dica certeira: música clássica. "A música clássica é o grande antídoto para as artimanhas do senhor Netuno", explica Glaucio.