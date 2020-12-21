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Astrologia

Confira as dicas de presentes para os signos mutáveis

Fazem parte desse grupo: Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, que são signos de movimento, mudanças, alterações... O astrólogo Glaucio Costhae também começa a dar dicas para a virada do ano

Públicado em 

21 dez 2020 às 05:00
Glaucio Costhae

Colunista

Glaucio Costhae

Signos do zodíaco
Gêmeos é um dos signos mutáveis e, segundo Glaucio, ainda vai estar experimentando as influências de Netuno Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari
Caneta e papel - ou bloco de notas do smartphone - nas mãos. É hora de anotar as dicas do astrólogo Glaucio Costhae. Hoje ele diz quais os melhores presentes de Natal para os signos mutáveis, que são Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Signos de movimento, mudanças e alterações, eles ainda estarão experimentando a influência de Netuno. Principalmente as pessoas do segundo decanato, bem no meio do signo. E isso vai deixá-las mais confusas, um pouco melancólicas.
Por conta disso, o ideal, segundo o especialista, é apostar em algo que represente acolhimento. Uma dica certeira: música clássica. "A música clássica é o grande antídoto para as artimanhas do senhor Netuno", explica Glaucio.
O astrólogo também começa a falar sobre a virada do ano. Sobre o que é melhor para o Brasil. O Sol e Vênus vão estão juntos, o que é uma boa conjunção, de acordo com ele. "Isso vai trazer um astral bem melhor para 2021 do que o peso Saturnino e Plutoniano de 2020", avisa. Ufa! A gente agradece.
Acompanhe o colunista Glaucio Costhae em suas redes sociais

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