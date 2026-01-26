Calor de volta

ES volta a ter sol na última semana de janeiro após chuvas intensas

Fenômeno da ZCAS perde força, temperaturas sobem e ainda há previsão de pancadas isoladas de chuva no Estado

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 07:51

Após uma semana marcada por chuvas intensas que causaram a morte de uma criança, deixaram feridos e mais de 100 pessoas fora de casa, o sol volta a aparecer no Espírito Santo nesta última semana de janeiro. De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, o segundo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) — responsável por volumes expressivos de precipitação nos últimos dias — terminou no domingo (25).

Durante o período, os acumulados de chuva variaram entre 200 e 400 milímetros em diversas regiões do Sudeste, incluindo o Espírito Santo. Com o fim do fenômeno, além da abertura de sol, as temperaturas também devem subir nos próximos dias. Ainda assim, há previsão de pancadas de chuva isoladas e de curta duração, principalmente entre a tarde e a noite.

As chuvas da última semana fizeram com que cinco municípios capixabas superassem, em apenas 21 dias, a média histórica de precipitação prevista para todo o mês de janeiro, segundo a Climatempo.

