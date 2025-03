Meteorologia

Cidades das regiões Sul e do Caparaó capixaba recebem alerta para chuvas intensas

Durante o período de vigência do alerta do Inmet podem ocorrer ventos fortes, que podem atingir 60 km/h; veja lista de municípios abrangidos

Cidades das regiões Sul e do Caparaó estão na área do alerta do Inmet. (IReprodução/Inmet)

Bruno Nézio Repórter / [email protected]

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para 22 cidades do Sul do Espírito Santo e também do Caparaó capixaba, válido até às 10h desta sexta-feira (14).

O aviso indica que pode chover entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50mm/dia, e os ventos podem atingir 60 km/h. [Veja aqui como se mede a chuva]

CIDADES SOB ALERTA



Alegre

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibitirama

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta



