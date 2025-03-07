Afetada por chuvas, Alegre vai receber R$ 1,5 milhão para recuperação

De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, o valor total deste lote destinado a cidades atingidas por chuvas é de R$ 11,5 milhões e contempla municípios também no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro. A quantia para cada gestão municipal foi definida por critérios que variam entre valor pedido para trabalhos, magnitude do desastre, número de pessoas afetadas entre outros quesitos.