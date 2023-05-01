Moradores registram chuva de granizo na região serrana do ES; veja vídeo

Moradores da Região Serrana do Espírito Santo registraram chuva de granizo durante a tarde desta segunda-feira (1º). Alguns dos municípios atingidos pela tempestade foram Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Santa Leopoldina, Domingos Martins e Santa Teresa.
No último alerta, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia falado sobre a possibilidade das tempestades neste feriado.
Vídeos e fotos registrados por moradores de Afonso Cláudio, Santa Leopoldina, Domingos Martins e Santa Teresa mostram regiões rurais recebendo chuva forte com relatos das pedras de gelo. Segundo a Defesa Civil de Afonso Cláudio, a tempestade com granizo foi registrada nas localidades de Três Pontões e Arrependido, sem ocorrências e sem registros também na área urbana da cidade.
Em Alfredo Chaves, a Defesa Civil do município confirmou granizo em São Bento de Urânia e São Francisco de Urânia. Um vídeo de uma casa — localizada em área alta — na última localidade mostra a intensidade da chuva, tendo a casa ficado alagada. Mas a Defesa Civil não registrou mais ocorrências.
A leitora de A Gazeta Leidi Lepaus registrou em vídeo (veja no início da matéria) chuva de granizo na região de Meia Légua, em Santa Leopoldina, também na tarde desta segunda. A Defesa Civil do município informou que não registrou ocorrências.