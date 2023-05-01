Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No feriado

Moradores registram chuva de granizo na região serrana do ES; veja vídeo

Ao menos cinco municípios da região tiveram ocorrências de tempestade com granizo na tarde desta segunda-feira (1°)
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

01 mai 2023 às 18:58

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 18:58

Moradores da Região Serrana do Espírito Santo registraram chuva de granizo durante a tarde desta segunda-feira (1º). Alguns dos municípios atingidos pela tempestade foram Afonso CláudioAlfredo ChavesSanta LeopoldinaDomingos Martins e Santa Teresa.
No último alerta, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia falado sobre a possibilidade das tempestades neste feriado.
Vídeos e fotos registrados por moradores de Afonso Cláudio, Santa Leopoldina, Domingos Martins e Santa Teresa mostram regiões rurais recebendo chuva forte com relatos das pedras de gelo. Segundo a Defesa Civil de Afonso Cláudio, a tempestade com granizo foi registrada nas localidades de Três Pontões e Arrependido, sem ocorrências e sem registros também na área urbana da cidade.
Em Alfredo Chaves, a Defesa Civil do município confirmou granizo em São Bento de Urânia e São Francisco de Urânia. Um vídeo de uma casa — localizada em área alta — na última localidade mostra a intensidade da chuva, tendo a casa ficado alagada. Mas a Defesa Civil não registrou mais ocorrências.
Região de São Bento de Urânia foi atingida por chuva de granizo
Região de São Bento de Urânia foi atingida por chuva de granizo Crédito: Divulgação/Defesa Civil de Alfredo Chaves
A leitora de A Gazeta Leidi Lepaus registrou em vídeo (veja no início da matéria) chuva de granizo na região de Meia Légua, em Santa Leopoldina, também na tarde desta segunda. A Defesa Civil do município informou que não registrou ocorrências.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alfredo Chaves Domingos Martins granizo Afonso Cláudio Santa Leopoldina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES
Imagem de destaque
5 dicas para treinar com foco em saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados