Moradores registram chuva de granizo na região serrana do ES; veja vídeo

Vídeos e fotos registrados por moradores de Afonso Cláudio, Santa Leopoldina, Domingos Martins e Santa Teresa mostram regiões rurais recebendo chuva forte com relatos das pedras de gelo. Segundo a Defesa Civil de Afonso Cláudio, a tempestade com granizo foi registrada nas localidades de Três Pontões e Arrependido, sem ocorrências e sem registros também na área urbana da cidade.

Em Alfredo Chaves, a Defesa Civil do município confirmou granizo em São Bento de Urânia e São Francisco de Urânia. Um vídeo de uma casa — localizada em área alta — na última localidade mostra a intensidade da chuva, tendo a casa ficado alagada. Mas a Defesa Civil não registrou mais ocorrências.

Região de São Bento de Urânia foi atingida por chuva de granizo Crédito: Divulgação/Defesa Civil de Alfredo Chaves