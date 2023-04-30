ES recebe alerta laranja de perigo para chuva forte em todas as cidades

Diante da previsão de um fim de semana com tempo fechado no Espírito Santo devido a uma frente fria, o Estado recebeu um novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso laranja, de perigo para chuva intensa, abrange todos os 78 municípios e vale até as 23h59 deste domingo (30).
Pelo alerta do Inmet, pode chover de 30 a 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia em todo o Espírito Santo, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. O Instituto chama a atenção para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Instruções para os moradores:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).