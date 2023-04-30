ES recebe alerta laranja de perigo para chuva forte em todas as cidades

Pelo alerta do Inmet, pode chover de 30 a 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia em todo o Espírito Santo, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. O Instituto chama a atenção para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.