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78 municípios

ES recebe alerta laranja de perigo para chuva forte em todas as cidades

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia mostra que a chuva pode chegar aos 100 mm/dia e os ventos aos 100 km/h neste domingo (30)

Publicado em 30 de Abril de 2023 às 09:26

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 abr 2023 às 09:26
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Espírito Santo recebe alerta laranja de perigo para chuva forte em todas as cidades Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Diante da previsão de um fim de semana com tempo fechado no Espírito Santo devido a uma frente fria, o Estado recebeu um novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso laranja, de perigo para chuva intensa, abrange todos os 78 municípios e vale até as 23h59 deste domingo (30).
Pelo alerta do Inmet, pode chover de 30 a 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia em todo o Espírito Santo, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. O Instituto chama a atenção para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Instruções para os moradores:
  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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