Tempestade e granizo provocam estragos em cidades do Sul do ES

Forro do teto de uma creche municipal caiu em Guaçuí e placas de energia solar foram levadas pelo vento em Iúna

Um temporal provocou estragos em municípios do Sul do Estado na tarde desta sexta-feira (1). Vídeos enviados por moradores mostram placas de energia solar levadas pelo vento em Iúna, o forro de uma creche derrubado em Guaçuí e até chuva de granizo na região.

De acordo com a Prefeitura de Guaçuí, a creche afetada foi o Centro Municipal de Educação Infantil Maria Célia de Paula Muruci, no bairro Horto Florestal. Segundo o município, nenhum aluno estava na unidade no momento da ocorrência. O temporal também deixou árvores caídas na cidade.