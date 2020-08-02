Tempo nublado e chuvoso em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Na Região Serrana e no interior da Região Sul o sol aparece timidamente. Na segunda-feira (03) a instabilidade começa a perder força e a previsão é de chuva apenas no início do dia na Grande Vitória e no litoral Sul e em diferentes momentos do dia na Região Norte. As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Na Grande Vitória o domingo terá temperaturas amenas com mínima de 15ºC e máxima de 24ºC. No Sul do Estado, o mar fica agitado e a mínima cai para 14ºC. Nas regiões mais altas, os termômetros podem marcar até 10ºC. A máxima é de 26ºC e pode chover em alguns momentos do dia. No Norte também pode chover e a variação de temperatura vai de 14ºC a 28ºC.

Your browser does not support the audio element. Chuva perde força, mas tempo segue instável em todo ES

Apenas a Região Serrana não registra previsão de chuva. O sol aparece e as temperaturas variam entre 12ºC e 22ºC.

INÍCIO DA SEMANA

No início da semana a instabilidade começa a perder força e as madrugadas continuam frias em todo território capixaba. Na Grande Vitória e no litoral Sul do Estado a previsão é de chuva fraca apenas no início do dia. No Norte, pode chover de forma esparsa em diferentes horas do dia. No restante do Estado, não há previsão de chuvas.

Na Grande Vitória os termômetros seguem variando entre 15 e 25ºC. No Sul o mar fica agitado, com mínima de 9ºC nas áreas mais elevadas e máxima de 24ºC. No Norte pode chover e a variação de temperatura fica entre 15 e 26ºC.

A Região Serrana não registra previsão de chuva e a temperatura deve variar entre 11 e 20ºC.