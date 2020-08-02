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Previsão do tempo

Chuva perde força, mas tempo segue instável em todo ES

Previsão é de chuvas fracas em quase todo Estado neste domingo (02) e deve se manter nas mesmas condições nesta segunda-feira (03)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2020 às 09:49

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 09:49

Tempo nublado e chuvoso em Vitória
Tempo nublado e chuvoso em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O final de semana segue com tempo instável em todo Espírito Santo, mas a chuva forte que alagou cidades e colocou 39 bairros de Vitória  em alerta de deslizamento, começa a perder força. Neste domingo (02) a previsão é de chuvas fracas em alguns momentos do dia na Grande Vitória e em grande parte do Estado.
Na Região Serrana e no interior da Região Sul o sol aparece timidamente. Na segunda-feira (03) a instabilidade começa a perder força e a previsão é de chuva apenas no início do dia na Grande Vitória e no litoral Sul e em diferentes momentos do dia na Região Norte. As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Na Grande Vitória o domingo terá temperaturas amenas com mínima de 15ºC e máxima de 24ºC. No Sul do Estado, o mar fica agitado e a mínima cai para 14ºC. Nas regiões mais altas, os termômetros podem marcar até 10ºC. A máxima é de 26ºC e pode chover em alguns momentos do dia. No Norte também pode chover e a variação de temperatura vai de 14ºC a 28ºC.
Chuva perde força, mas tempo segue instável em todo ES
Apenas a Região Serrana não registra previsão de chuva. O sol aparece e as temperaturas variam entre 12ºC e 22ºC.

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INÍCIO DA SEMANA

No início da semana a instabilidade começa a perder força e as madrugadas continuam frias em todo território capixaba. Na Grande Vitória e no litoral Sul do Estado a previsão é de chuva fraca apenas no início do dia. No Norte, pode chover de forma esparsa em diferentes horas do dia. No restante do Estado, não há previsão de chuvas.
Na Grande Vitória os termômetros seguem variando entre 15 e 25ºC. No Sul o mar fica agitado, com mínima de 9ºC nas áreas mais elevadas e máxima de 24ºC. No Norte pode chover e a variação de temperatura fica entre 15 e 26ºC.
A Região Serrana não registra previsão de chuva e a temperatura deve variar entre 11 e 20ºC.
Na terça-feira (04) o tempo deve ser firme em todo Estado, sem previsão de chuvas e com temperaturas diurnas mais altas em todas as regiões.

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