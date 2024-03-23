Chuva no ES: idosos ilhados à espera de resgate em Alfredo Chaves

Cuidadores limpam os quartos do asilo após casa de repouso ser inundada Crédito: Ronaldo Gomes

Dezesseis idosos entre 66 e 94 anos aguardavam ainda neste sábado (23) resgate dentro de uma casa de repouso onde vivem no município de Alfredo Chaves, região Sul do Espírito Santo. O primeiro andar do imóvel ficou inundado durante a madrugada após as fortes chuvas atingirem a cidade, e todos foram transferidos para o andar de cima, onde aguardavam ajuda, conforme apuração da reportagem da TV Gazeta.

Alfredo Chaves foi o 12º município que mais registrou volume de chuva em 24 horas, com 81,6 milímetros, segundo boletim da Defesa Civil Estadual.

Audinei Cardoso, coordenador da Defesa Civil da cidade, informou que todos serão retirados ainda nesta tarde. Das nove mulheres e sete homens que moram no local, oito são acamados. “Antes da água entrar no ambiente pegamos todos os idosos, tiramos dos leitos, colocamos em cadeira de roda e levamos até o ponto mais alto que temos: lavanderia, quartos para guardar equipamentos. Os acamados foram colocados em colchões adaptados para que pudessem ser adaptados no ambiente menor, mas de forma aconchegada”, informou Márcio Cetto, presidente da Casa Lar, à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.

Família desalojada

Em Alfredo Chaves uma família composta por três crianças e uma mulher está desalojada depois da água invadir a moradia. O coordenador da Defesa Civil contou que todos já estão abrigados em casas de parentes.

Mais de 300 milímetros