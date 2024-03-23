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Chuva no ES: idosos ilhados à espera de resgate em Alfredo Chaves

Segundo coordenador, todos estão bem e foram realocados ainda no imóvel em que moram; caso a chuva retorne, todos têm para onde ir, garantiu

Publicado em 23 de Março de 2024 às 13:39

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

23 mar 2024 às 13:39
Cuidadores limpam os quartos do asilo após a casa de repouso ser inundada.
Cuidadores limpam os quartos do asilo após casa de repouso ser inundada Crédito: Ronaldo Gomes
Dezesseis idosos entre 66 e 94 anos aguardavam ainda neste sábado (23) resgate dentro de uma casa de repouso onde vivem no município de Alfredo Chaves, região Sul do Espírito Santo. O primeiro andar do imóvel ficou inundado durante a madrugada após as fortes chuvas atingirem a cidade, e todos foram transferidos para o andar de cima, onde aguardavam ajuda, conforme apuração da reportagem da TV Gazeta
Alfredo Chaves foi o 12º município que mais registrou volume de chuva em 24 horas, com 81,6 milímetros, segundo boletim da Defesa Civil Estadual.
Audinei Cardoso, coordenador da Defesa Civil da cidade, informou que todos serão retirados ainda nesta tarde. Das nove mulheres e sete homens que moram no local, oito são acamados.  “Antes da água entrar no ambiente pegamos todos os idosos, tiramos dos leitos, colocamos em cadeira de roda e levamos até o ponto mais alto que temos: lavanderia, quartos para guardar equipamentos. Os acamados foram colocados em colchões adaptados para que pudessem ser adaptados no ambiente menor, mas de forma aconchegada”, informou Márcio Cetto, presidente da Casa Lar, à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.

Família desalojada

Em Alfredo Chaves uma família composta por três crianças e uma mulher está desalojada depois da água invadir a moradia. O coordenador da Defesa Civil contou que todos já estão abrigados em casas de parentes.
Em todo o Espírito Santo, mais de 100 pessoas estão desalojadas e há pessoas desaparecidas em Apiacá e Mimoso do Sul, segundo os prefeitos. 

Mais de 300 milímetros

Além de Alfredo Chaves, outros municípios passam por dificuldade extrema por causa das chuvas intensas. Nove deles estão em momento de calamidade com pessoas esperando resgate em terraços e em andares superiores das casas. A região de Bom Jesus do Norte é a mais afetada após acumular 304.2 milímetros de água, segundo o Boletim Extraordinário da Defesa Civil do Estado, publicado às 11h deste sábado.
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