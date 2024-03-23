Chuva no ES: Estado vai decretar emergência e há pessoas desaparecidas

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, vai decretar estado de emergência nos municípios do Sul capixaba mais afetados pelas fortes chuvas registradas entre a noite de sexta-feira (22) e madrugada deste sábado (23). Prefeitos de Apiacá e Mimoso do Sul informaram ao Estado que há pessoas desaparecidas.

As informações foram divulgadas pelo governador em coletiva de imprensa na manhã deste sábado (23). Nas cidades do sul capixaba em que o volume de chuva superou os 100 milímetros em menos de 24 horas há pessoas ilhadas, esperando ajuda em telhados ou nos andares mais altos das residências. Em Bom Jesus do Norte, a quantidade registrada de chuva chegou à expressiva marca de 295,4 milímetros.

Cidades mais castigadas pelas chuvas

Bom Jesus do Norte Mimoso do Sul Muniz Freire Alegre Vargem Alta Guaçuí Rio Novo do Sul Jerônimo Monteiro São José do Calçado

Para ajudar a população a base do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) do Espírito Santo será transferida para Cachoeiro de Itapemirim. No local, dois helicópteros serão utilizados exclusivamente para retirar os moradores das áreas de risco.

Além disso, colchões, cestas básicas e carros-pipas estão sendo enviados às bases para serem encaminhados aos municípios. "A prioridade é proteger as pessoas, tirar de onde está correndo risco para local seguro. Eu (Casagrande) e o Coronel Cerqueira vamos para essas cidades verificar a situação e fazer um balanço", explicou o governador.

"Havia essa previsão de chuva e por isso já havia equipe de sobreaviso e outra de prontidão e por isso conseguimos agir rápido. Desde 2 horas da madrugada estamos agindo, inclusive equipes de Vitória, equipes especializadas em resposta a desastre estão em ação. Está de difícil acesso, por isso pedimos que as pessoas que estão em área que são de conhecimento ser de risco saiam de casa e procurem abrigo", informou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Alexandre Cerqueira

Cidades isoladas

Apiacá e Bom Jesus do Norte estão isoladas após os acessos serem bloqueados devido à ação das chuvas. A ponte Itabapoana, que liga Apiacá ao município de Bom Jesus do Norte cedeu e a ES 297, que também possibilita a entrada de Bom Jesus do Norte, está alagada. Por isso, equipes do governo tentam ir com apoio aéreo.

Desalojados