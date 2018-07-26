Houve um tempo em que Vitória e Vila Velha eram uma só cidade

Vista do Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Laila Magesk

Separadas pela Terceira Ponte, Vitória e Vila Velha compartilham belezas como o Penedo, o Morro do Moreno e o Convento da Penha que, apesar de pertencerem a Vila Velha, podem ser vistos e admirados de Vitória. Não é por menos que o capixaba tem um carinho especial pela cidade canela-verde. Mas você sabia que os dois municípios já formaram uma única cidade?

No dia 26 de julho é comemorado o aniversário de emancipação política de Vila Velha, ocorrida em 1947. O historiador Fernando Achiamé explica que as confusões em torno de Vila Velha começaram já na chegada de Vasco Coutinho ao Espírito Santo.

Prainha, em 1535. Uma corrente afirma que ela chamava-se Vila de Nossa Senhora da Vitória, com o apelido Espírito Santo conferido para a capitania. Outros estudiosos admitem que o nome Espírito Santo designava tanto a vila quanto a capitania. O certo é que, no final da década de 1540, a vila foi transportada para a ilha com o nome de Vila Nova de Nossa Senhora da Vitória e a antiga aglomeração no continente passou a ser conhecida como Vila Velha, posteriormente reedificada com o nome de Vila do Espírito Santo", afirma. "Até hoje os historiadores discutem sobre o nome original da vila fundada por Vasco Fernandes Coutinho perto da, em 1535. Uma corrente afirma que ela chamava-se Vila de Nossa Senhora da Vitória, com o apelido Espírito Santo conferido para a capitania. Outros estudiosos admitem que o nome Espírito Santo designava tanto a vila quanto a capitania. O certo é que, no final da década de 1540, a vila foi transportada para a ilha com o nome de Vila Nova de Nossa Senhora da Vitória e a antiga aglomeração no continente passou a ser conhecida como Vila Velha, posteriormente reedificada com o nome de Vila do Espírito Santo", afirma.

De acordo com o historiador, a Vila do Espírito Santo, atual Vila Velha, existiu em todo o período colonial e imperial, sempre pobre. Sua maior riqueza naquela época era representada pelo Convento da Penha com suas festas e romarias.

"Com a proclamação da República, a antiga Vila do Espírito Santo passou à condição de cidade. O município do Espírito Santo (hoje Vila Velha) foi anexado ao de Vitória de 1931 a 1934, quando voltou a ter autonomia", conta Achiamé.

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Uma década depois, o município do Espírito Santo, hoje Vila Velha, voltou a ser incorporado ao de Vitória entre janeiro de 1944 a julho de 1947, na condição de distrito, com o nome de Espírito Santo de Vitória. Só em 26 de julho de 1947, há exatos 71 anos, que a cidade passou a ser completamente independente.

"A Constituição Estadual de 1947 restabeleceu a independência do município, que teve sua denominação alterada para cidade de Vila Velha. Ilustres homens públicos se bateram por essa causa, destacando-se o sindicalista e político Saturnino Rangel Mauro", explica o historiador.

DECISÕES POLÍTICAS TOMADAS POR VITÓRIA

Durante os dois períodos em que Vila Velha esteve incorporada a Vitória, o município canela-verde seguia as ordens políticas dos governantes da Capital.

"Durante os dois períodos em que Vila Velha esteve incorporada a Vitória, o Brasil viveu regimes políticos autoritários  o Governo Provisório, de 1930 a 1934; e o Estado Novo, de 1937 a 1945. Assim, os prefeitos dos municípios capixabas eram nomeados pelo interventor federal; e o chefe do executivo de Vitória também administrava Vila Velha", afirma.

PLEBISCITO IMPEDIU NOVA REUNIFICAÇÃO

Na administração de Élcio Álvares (1975-1979), por pouco Vila Velha e Vitória não voltaram a ser uma só cidade. A reunificação das duas cidades foi rejeitada por um plebiscito.

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