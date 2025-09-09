Home
>
Brasil
>
Voto no STF aponta culpa de Bolsonaro, Heleno e Ramagem

Voto no STF aponta culpa de Bolsonaro, Heleno e Ramagem

Segundo Moraes, os réus Augusto Heleno e Alexandre Ramagem devem ter se embasado na Constituição Federal da ditadura militar para prever, em anotações, a atuação da AGU no descumprimento de ordens judicial

ANA POMPEU, CÉZAR FEITOZA E JOSÉ MARQUES

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:13

Primeira Turma do STF no terceiro dia de julgamento da trama golpista
Primeira Turma do STF no terceiro dia de julgamento da trama golpista Crédito: Rosinei Coutinho/STF

BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes, do STF, apontou, na primeira hora de seu voto na trama golpista nesta terça-feira (9), a participação de Jair Bolsonaro (PL), Augusto Heleno e Alexandre Ramagem (PL-RJ) na organização criminosa que tentaria manter o ex-presidente no poder.

Recomendado para você

Conhecer os conteúdos que aparecem com maior frequência pode ser um diferencial decisivo na preparação para a prova

Veja os temas mais cobrados no Enem nos últimos anos

Ministro usou apresentação para afastar ideia de que faltariam provas para enquadrar ações de Bolsonaro na legislação

Moraes elenca 13 atos de execução da trama golpista, em sintonia com PGR; confira

Ministro do STF lê, durante seu voto durante julgamento sobre trama golpista, citação feita pelo ex-presidente

Moraes faz piada sobre fala de Bolsonaro sobre 'juiz marxista'

O ministro citou o início da atuação do grupo em julho de 2021. No voto, ele está passando cronologicamente pelos atos que considera executórios para o rompimento da democracia no Brasil. Para isso, segundo ele, os réus planejaram a deslegitimação do sistema eleitoral como início de um movimento para jogar parcela da população contra as eleições e, com isso, se perpetuar no poder.

Moraes disse que os réus Augusto Heleno e Alexandre Ramagem devem ter se embasado na Constituição Federal da ditadura militar para prever, em anotações, a atuação da AGU (Advocacia-Geral da União) no descumprimento de ordens judiciais -uma das principais partes da denúncia contra os dois réus.

"Talvez a Constituição Federal procurada para justificar isso não fosse a de 1988. Talvez fosse a de 1967 alterada pelo Ato Institucional nº 5, de 1968, o único substrato legal que permitiria o descumprimento de ordens judiciais", afirmou.

LEIA MAIS

Abin funcionava como organização clandestina, aponta ministro em voto

Moraes nega cerceamento de defesa por falta de tempo para analisar provas

Não há dúvida de que houve tentativa de golpe, diz Moraes em julgamento de Bolsonaro

Atos executórios foram destinados a atentar contra Estado democrático de direito, afirma Moraes

Moraes vota para validar delação de Cid no caso da trama golpista de 2022

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Augusto Heleno Alexandre Ramagem

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais