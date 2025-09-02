Home
>
Brasil
>
Defesa nega que Ramagem atuou contra as urnas e é corrigido por Cármem Lúcia sobre voto auditável

Defesa nega que Ramagem atuou contra as urnas e é corrigido por Cármem Lúcia sobre voto auditável

Em sua argumentação, Cintra citou as expressões "voto impresso" e "voto auditável" como sinônimas, mas a ministra alertou que as urnas eletrônicas são auditadas desde 1996, quando passaram a ser usadas

André Richter

Imagem de perfil de Agência Brasil

Agência Brasil

[email protected]

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 18:25

Durante sua sustentação oral durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus do núcleo 1 da trama golpista, o advogado Paulo Renato Cintra, defesa do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, disse que seu cliente não atacou as urnas eletrônicas.

Recomendado para você

A defesa juntou nos autos documentos da companhia aérea Gol que comprovariam a afirmação de que a passagem foi comprada com antecedência

Em julgamento, defesa diz que Anderson Torrres viajou para os EUA a passeio

Demóstenes Torres ainda negou que o militar tenha colocado as tropas à disposição da tentativa de golpe de Estado para reverter o resultado das eleições de 2022

Advogado de Garnier pede rescisão da delação premiada de Cid

Em sua argumentação, Cintra citou as expressões "voto impresso" e "voto auditável" como sinônimas, mas a ministra alertou que as urnas eletrônicas são auditadas desde 1996, quando passaram a ser usadas

Defesa nega que Ramagem atuou contra as urnas e é corrigido por Cármem Lúcia sobre voto auditável

Em sua argumentação, Cintra citou as expressões "voto impresso" e "voto auditável" como sinônimas ao defender que Ramagem não participou da difusão de desinformação para atacar o sistema eleitoral. O julgamento começou nesta terça-feira (2).

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF) rebateu as falas da defesa sobre as urnas. Na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão responsável pela organização das eleições, a magistrada afirmou com veemência que o voto impresso e o voto auditável não são a mesma coisa e informou que as urnas são auditáveis desde 1996, quando passaram a ser utilizadas nas eleições.

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 7 réus no STF
A ministra Cármen Lúcia deu bronca no advogado Crédito: Gustavo Moreno/ STF

Leia mais

Imagem - Defesa de Garnier elogia Zanin pela soltura Lula para argumentar que teses podem mudar desfecho

Defesa de Garnier elogia Zanin pela soltura Lula para argumentar que teses podem mudar desfecho

Imagem - MPF não teve tempo de analisar informações e cometeu equívoco, diz defesa de Ramagem

MPF não teve tempo de analisar informações e cometeu equívoco, diz defesa de Ramagem

Imagem - Grupos pró e contra Bolsonaro trocam empurrões em frente ao condomínio do ex-presidente

Grupos pró e contra Bolsonaro trocam empurrões em frente ao condomínio do ex-presidente

“Vossa Senhoria usou, com muita frequência, como se fosse a mesma coisa, não é. O que foi dito o tempo todo é essa confusão para criar uma confusão na cabeça da brasileira e do brasileiro para colocar em xeque”, afirmou a ministra.

Em seguida, o advogado esclareceu sua fala e disse que usou as expressões voto impresso e auditável como sinônimos porque eram os termos tratados nas conversas de WhatsApp entre os ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, fatos que constam na acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR). 

“Eu usei essa expressão porque os temos eram tratados no texto que circular entre os acusados”, afirmou.

Na sustentação realizada durante o julgamento do núcleo 1 da trama golpista, que tem Ramagem como um dos réus, Cintra disse que os casos de monitoramento ilegal citados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) na denúncia ocorreram antes da posse de Ramagem no comando da Abin.

A Gazeta foi ao TRE-ES para entender sobre a segurança da urna eletrônica e seu funcionamento.

LEIA MAIS

Redução de benefícios de Cid seria o fim da delação premiada, diz advogado

Gonet: planos apreendidos e diálogos documentados provam tentativa de golpe

Julgamento de Bolsonaro: defesa de Cid nega coação pela PF para 'salvar' delação

Centrão amplia gestos por anistia para viabilizar apoio de Bolsonaro a Tarcísio em 2026

Polarização nociva, covardia do apaziguamento: leia frases de Moraes no julgamento de Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Urnas Eletrônicas Alexandre Ramagem

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais