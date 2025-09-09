Julgamento de Bolsonaro

Moraes vota para validar delação de Cid no caso da trama golpista de 2022

Colaboração de ex-ajudante de Bolsonaro foi questionada; ministro associa contestação de defesas sobre depoimentos a litigância de má-fé

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 10:20

BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou para validar a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Como relator do caso, o ministro é o primeiro a votar nesta terça-feira (9), no julgamento da trama golpista de 2022.

Moraes afirmou que a extensão dos benefícios de Cid pela colaboração com as investigações será apreciada mais à frente, durante a análise do mérito da ação penal.

"Eventuais omissões dolosas não acarretam na nulidade da delação, mas sim exigem necessária análise posterior sobre total ou parcial efetividade e consequentemente sobre a total e parcial modulação dos benefícios pactuados", disse Moraes.

Leia mais STF retoma hoje julgamento de Bolsonaro com voto de Alexandre de Moraes

As defesas de alguns dos réus, como Bolsonaro ou Walter Braga Netto, pediram a anulação do acordo de colaboração premiada. Assim, o tema foi abordado já no início do voto de Moraes, como parte das preliminares do julgamento.

A situação do ex-ajudante de ordens é uma das que desperta mais dúvidas a respeito do andamento do processo. Ele chega ao julgamento sob risco de perder os benefícios acertados com a Polícia Federal há dois anos.

Pelos termos do acordo, Cid teria direito a uma pena reduzida em caso de condenação e evitaria impactos judiciais para seus familiares.

A delação, porém, foi marcada pelo vaivém do militar. Ele não compartilhou informações importantes para a investigação nos primeiros depoimentos e mudou de versão sobre figuras-chave no processo, como o ex-ministro Braga Netto.

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu ao Supremo a condenação de Mauro Cid pelos crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado democrático de Direito, associação criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração do patrimônio privado.

Na primeira semana de julgamento, quando as defesas dos réus foram ouvidas, os representantes de Cid foram as primeiras a falarem justamente por ele ser colaborador da Justiça. Os advogados negaram que ele tenha sido coagido e disseram que, sem a delação, fatos relevantes como a reunião de Bolsonaro com os comandantes das Forças Armadas não seriam conhecidos.

O advogado Jair Alves Pereira afirmou que a redução dos benefícios da delação do militar representaria na prática o fim do instituto da colaboração premiada. Ele criticou a sugestão da PGR de reduzir os benefícios de um possível perdão judicial para a redução de somente um terço da pena final estipulada pelo Supremo.

"Se a colaboração premiada dele é sólida, por que ele não teria os benefícios que ele ajustou? Não seria justo que o Estado, agora, depois de fazer tudo isso, com cautelares diversas da prisão há mais de dois anos, afastado de suas funções [...], que agora chega no final e o Estado diz você me ajudou, tudo certo, mas agora vou te condenar. Se fizermos isso, acabou o instituto da colaboração premiada", disse.

Leia mais Defesas atacam delação e citam falta de provas em julgamento de trama golpista

Por outro lado, a do general Braga Netto, por exemplo, usou por parte do tempo que tinha para questionar a delação. De acordo com o advogado José Luis de Oliveira Lima, há ao menos três pontos para atestar anulação: o fato de os termos terem sido assinados com a Polícia Federal sem a anuência do Ministério Público, a falta de apresentação de provas de corroboração e os indícios de coação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL).

Ao longo do processo, ainda, Cid optou por entregar ao Exército um pedido formal para ir à reserva antes de completar o tempo mínimo de serviço. A Força criou uma comissão para analisar a documentação do militar antes de tomar uma decisão.

Mauro Cid tem 29 anos e 6 meses de serviços prestados pelo Exército. Ele teria o direito de deixar o serviço ativo, com todos os benefícios, somente após 31 anos de trabalho. Na prática, no entanto, uma redução salarial na reserva seria pequena.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta