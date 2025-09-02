Home
>
Brasil
>
Subprocurador-geral substitui Gonet na retomada do julgamento

Subprocurador-geral substitui Gonet na retomada do julgamento

Na retomada após o almoço, o chefe do Ministério Público não acompanhava mais a sessão que ouvia os advogados dos envolvidos

ANA POMPEU, CÉZAR FEITOZA E JOSÉ MARQUES

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 15:35

BRASÍLIA - O subprocurador-geral da República, Paulo Vasconcelos Jacobina, assumiu a cadeira destinada à acusação na retomada do julgamento do núcleo central da trama golpista nesta terça-feira (2). Ele substitui Paulo Gonet, o procurador-geral, que fez a acusação no período da manhã.

Recomendado para você

STF iniciou julgamento do ex-presidente da República nesta terça-feira (2)

Gonet: planos apreendidos e diálogos documentados provam tentativa de golpe

Na retomada após o almoço, o chefe do Ministério Público não acompanhava mais a sessão que ouvia os advogados dos envolvidos

Subprocurador-geral substitui Gonet na retomada do julgamento

Ministro cita pressões internas e externas em sessão que começa a selar destino de Bolsonaro no STF

Polarização nociva, covardia do apaziguamento: leia frases de Moraes no julgamento de Bolsonaro

Gonet fez a sustentação oral na qual pediu a condenação dos oito réus julgados. O PGR falou por pouco mais de uma hora. Antes dele, houve apenas a leitura do relatório do caso, feita pelo ministro Alexandre de Moraes.

Na retomada após o almoço, o chefe do Ministério Público não acompanha mais a sessão que ouvirá os advogados dos envolvidos, começando com a defesa do delator, o tenente-coronel Mauro Cid.

Julgamento da ação penal contra Bolsonaro e outros suspeitos de integrar núcleo principal da suposta trama golpista
Julgamento da ação penal contra Bolsonaro e outros suspeitos de integrar núcleo principal da suposta trama golpista Crédito: Luiz Silveira/STF e Gustavo Moreno/STF

Este vídeo pode te interessar

LEIA MAIS

Julgamento de Bolsonaro: defesa de Cid nega coação pela PF para 'salvar' delação

Polarização nociva, covardia do apaziguamento: leia frases de Moraes no julgamento de Bolsonaro

Gonet diz que Bolsonaro foi líder de trama golpista e que fatos estão confirmados por provas

Trama golpista: Gonet diz que impunidade aumenta ímpetos de autoritarismo

Julgamento de Bolsonaro: veja imagens do primeio dia

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais