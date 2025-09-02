Processo no STF

Subprocurador-geral substitui Gonet na retomada do julgamento

Na retomada após o almoço, o chefe do Ministério Público não acompanhava mais a sessão que ouvia os advogados dos envolvidos

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 15:35

BRASÍLIA - O subprocurador-geral da República, Paulo Vasconcelos Jacobina, assumiu a cadeira destinada à acusação na retomada do julgamento do núcleo central da trama golpista nesta terça-feira (2). Ele substitui Paulo Gonet, o procurador-geral, que fez a acusação no período da manhã.

Gonet fez a sustentação oral na qual pediu a condenação dos oito réus julgados. O PGR falou por pouco mais de uma hora. Antes dele, houve apenas a leitura do relatório do caso, feita pelo ministro Alexandre de Moraes.

Na retomada após o almoço, o chefe do Ministério Público não acompanha mais a sessão que ouvirá os advogados dos envolvidos, começando com a defesa do delator, o tenente-coronel Mauro Cid.

