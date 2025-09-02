Tentativa de golpe de Estado

Julgamento de Bolsonaro: veja imagens do primeio dia

Pela primeira vez, um ex-presidente é réu no STF acusado de crimes contra a democracia

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11:42

Primeiro dia de julgamento de Bolsonaro no STF 1 de 11

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou, nesta terça-feira (2), o julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados pela trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022. O grupo faz parte do núcleo crucial da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que será julgada pela Primeira Turma da Corte.

O advogado Celso Vilardi, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou que seu cliente "não está bem de saúde" e, por isso, não estará nas primeiras sessões. Vilardi disse que esteve com o ex-presidente, mas não deu mais informações sobre qual seria o mal-estar de Bolsonaro.

O general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa no governo anterior, é o único réu do núcleo central da trama golpista STF no primeiro dia de julgamento.

A segurança no Supremo foi reforçada com drones e câmeras térmicas. Cães farejadores fizeram varredura nos arredores do prédio, mas não foram não foram registrados protestos no local. Mais de 3 mil pessoas se inscreveram para acompanhar a sessão presencialmente.

O ministro Alexandre de Moraes é o relator da ação penal, portanto caberá a ele abrir o julgamento lendo o relatório das investigações. Após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, fazer suas considerações e pedir a condenação dos oito réus, as defesas falarão e, em seguida, começa a votação. Tudo isso deve acontecer nas três sessões desta semana.

Já na terça da semana que vem, começa a votação. Moraes será o primeiro a votar, seguido de Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Após o rito, o resultado será anunciado pelo presidente do colegiado, Zanin. A sessão de sexta-feira (12) é prevista para a definição da sentença, caso os réus sejam condenados.

