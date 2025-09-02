Home
Julgamento de Bolsonaro: veja imagens do primeio dia

Pela primeira vez, um ex-presidente é réu no STF acusado de crimes contra a democracia

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11:42

Primeiro dia de julgamento de Bolsonaro no STF

Esquema de segurança no STF para o início do julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Paulo Gonet, procurador-geral da República, durante primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 7 réus no STF por trama golpista por Antonio Augusto/ STF
Primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 7 réus no STF por trama golpista por Rosinei Coutinho/ STF
Primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 7 réus no STF por trama golpista por Antonio Augusto/ STF
Primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 7 réus no STF por trama golpista por Antonio Augusto/ STF
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 7 réus no STF por trama golpista por Antonio Augusto/ STF
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 7 réus no STF por trama golpista por Antonio Augusto/ STF
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 7 réus no STF por trama golpista por Antonio Augusto/ STF
Defesa de Jair Bolsonaro (PL), durante primeiro dia de julgamento do ex-presidente e mais 7 réus no STF por trama golpista por Antonio Augusto/ STF
Primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 7 réus no STF por trama golpista por Antonio Augusto/ STF
Primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 7 réus no STF por trama golpista por Rosinei Coutinho/ STF
Esquema de segurança no STF para o início do julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

PGR diz que réus colaboraram com "processo de golpe"; ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)n e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022

Gonet diz que Bolsonaro foi líder de trama golpista e que fatos estão confirmados por provas

Pela primeira vez, um ex-presidente é réu no STF acusado de crimes contra a democracia

Julgamento de Bolsonaro: veja imagens do primeio dia

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou, nesta terça-feira (2), o julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados pela trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022. O grupo faz parte do núcleo crucial da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que será julgada pela Primeira Turma da Corte.

O advogado Celso Vilardi, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou que seu cliente "não está bem de saúde" e, por isso, não estará nas primeiras sessões. Vilardi disse que esteve com o ex-presidente, mas não deu mais informações sobre qual seria o mal-estar de Bolsonaro.

O general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa no governo anterior, é o único réu do núcleo central da trama golpista STF no primeiro dia de julgamento.

A segurança no Supremo foi reforçada com drones e câmeras térmicas. Cães farejadores fizeram varredura nos arredores do prédio, mas não foram não foram registrados protestos no local. Mais de 3 mil pessoas se inscreveram para acompanhar a sessão presencialmente.

O ministro Alexandre de Moraes é o relator da ação penal, portanto caberá a ele abrir o julgamento lendo o relatório das investigações. Após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, fazer suas considerações e pedir a condenação dos oito réus, as defesas falarão e, em seguida, começa a votação. Tudo isso deve acontecer nas três sessões desta semana.

Já na terça da semana que vem, começa a votação. Moraes será o primeiro a votar, seguido de Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Após o rito, o resultado será anunciado pelo presidente do colegiado, Zanin. A sessão de sexta-feira (12) é prevista para a definição da sentença, caso os réus sejam condenados.

Julgamento de Bolsonaro: Moraes critica pressões externas e internas

Bolsonaro no banco dos réus: acompanhe julgamento no STF ao vivo

As anotações e documentos secretos que a PGR usa para acusar Bolsonaro e aliados na trama golpista

Quais os crimes pelos quais Bolsonaro é acusado e quais as penas previstas

Como vai ser julgamento de Bolsonaro, quem são os ministros do STF que votarão e outras 6 perguntas

