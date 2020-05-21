SP e RR são os Estados menos transparentes sobre Covid-19, diz ranking

Ranking aponta transparência sobre contratações emergenciais feitas durante a pandemia Crédito: China Daily

Os Estados de São Paulo Roraima são as unidades federativas do Brasil menos transparentes em relação a informações sobre contratações emergenciais feitas em resposta à pandemia da Covid-19 , aponta ranking da Transparência Internacional divulgado nesta quinta-feira (21).

Espírito Santo , Paraná e Goiás, por outro lado, foram os três únicos estados cujo nível de transparência sobre as contratações emergenciais foi considerado ótimo.

A transparência das capitais também foi avaliada: 10 das 26 cidades analisadas tiveram sua transparência considerada ruim ou péssima. Outras 11 foram consideradas regulares.

O ideia do ranking é identificar e promover as melhores práticas de transparência.

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ESTADOS

ES: ótimo

DF: ótimo

GO: ótimo

PR: ótimo

CE: bom

MA: bom

RO: bom

SC: bom

PB: bom

AM: bom

MT: bom

MG: bom

MS: bom

PE: regular

AP: regular

TO: regular

BA: regular

PI: regular

AL: regular

RS: regular

RN: regular

SE: regular

RJ: regular

PA: regular

AC: regular

SP: ruim

RR: ruim

CAPITAIS

João Pessoa: ótimo

Goiânia: ótimo

Rio Branco: bom

Fortaleza: bom

Vitória: bom

Recife: regular

Salvador: regular

Aracaju: regular

São Paulo: regular

Palmas: regular

Cuiabá: regular

Campo Grande: regular

Belo Horizonte: regular

Porto Velho: regular

São Luís: regular

Rio de Janeiro: regular

Maceió: ruim

Porto Alegre: ruim

Teresina: ruim

Boa Vista: ruim

Manaus: ruim

Macapá: ruim

Natal: ruim

Curitiba: ruim

Florianópolis: ruim

Belém: péssimo

A Transparência Internacional elaborou uma escala de pontuação que leva em conta critérios do Guia de Recomendações para Transparência de Contratações Emergenciais em Resposta à Covid-19, produzido pela entidade junto do Tribunal de Contas da União.

Por exemplo, se existe um portal específico para concentrar as informações de contratações, o estado recebe 1 ponto. Se existe um destaque para um portal já existente, 0,5 ponto. Se não, 0 ponto. Se o site informa o nome de quem foi contratado, CPF, valor recebido, prazo, data de celebração, modalidade da contratação, tudo isso vale ponto.