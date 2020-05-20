Brasil registra 888 novas mortes por coronavírus; total ultrapassa 18 mil

Brasil registrou 888 novas mortes por coronavírus nas últimas 24h Crédito: pixabay/padrinan

Um dia depois de bater o recorde e passar a marca de mil mortes diárias, o Brasil registrou nesta quarta-feira (20) 888 novas mortes por coronavírus e 19.951 novos casos nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde.

É o segundo maior registro diário de mortes depois do recorde de 1.179.

Com 18.859 mortes no total e 291.579 casos confirmados, o país continua sendo o terceiro com mais casos no mundo. Na segunda (18), o Brasil superou o Reino Unido, que tinha 244 mil casos e hoje tem 249 mil casos.

Outros 3.483 óbitos estão em investigação.

Os dois países à frente do Brasil em número de casos são EUA (cerca de 1,5 milhão) e Rússia (308 mil), segundo a Universidade Johns Hopkins (EUA), que monitora dados da pandemia de Covid-19. No fim de semana, o Brasil ultrapassou Espanha (232 mil casos) e Itália (227 mil).

Na semana anterior, cruzou a barreira simbólica dos 10 mil mortos um salto de mais de 50% nas mortes em sete dias.

Os cinco primeiros países com mais mortes são EUA (93 mil), Reino Unido (cerca de 35 mil), Itália (32 mil), França (28 mil) e Espanha (27 mil). O Brasil vem em seguida. No entanto, a Rússia, o segundo país com mais casos, lista menos de 3.000 mortes, um alvo de desconfiança interna e externa.