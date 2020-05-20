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Casos chegam a 291 mil

Brasil registra 888 novas mortes por coronavírus; total ultrapassa 18 mil

Um dia depois de bater o recorde e passar a marca de mil mortes diárias, o Brasil registrou nesta quarta-feira (20) 888 novas mortes por coronavírus e 19.951 novos casos nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 19:13

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 19:13

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Brasil registrou 888 novas mortes por coronavírus nas últimas 24h Crédito: pixabay/padrinan
Um dia depois de bater o recorde e passar a marca de mil mortes diárias, o Brasil registrou nesta quarta-feira (20) 888 novas mortes por coronavírus e 19.951 novos casos nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde.
É o segundo maior registro diário de mortes depois do recorde de 1.179.
Com 18.859 mortes no total e 291.579 casos confirmados, o país continua sendo o terceiro com mais casos no mundo. Na segunda (18), o Brasil superou o Reino Unido, que tinha 244 mil casos e hoje tem 249 mil casos.

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Outros 3.483 óbitos estão em investigação.
Os dois países à frente do Brasil em número de casos são EUA (cerca de 1,5 milhão) e Rússia (308 mil), segundo a Universidade Johns Hopkins (EUA), que monitora dados da pandemia de Covid-19. No fim de semana, o Brasil ultrapassou Espanha (232 mil casos) e Itália (227 mil).
Na semana anterior, cruzou a barreira simbólica dos 10 mil mortos um salto de mais de 50% nas mortes em sete dias.
Os cinco primeiros países com mais mortes são EUA (93 mil), Reino Unido (cerca de 35 mil), Itália (32 mil), França (28 mil) e Espanha (27 mil). O Brasil vem em seguida. No entanto, a Rússia, o segundo país com mais casos, lista menos de 3.000 mortes, um alvo de desconfiança interna e externa.
Os números reais devem ser ainda maiores devido à falta de testagem em massa e à subnotificação.

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