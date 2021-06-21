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Pandemia no Brasil

"Retrato da desigualdade", diz Mourão sobre 500 mil mortes por Covid-19

Questionado sobre a possibilidade de o atraso da imunização em massa ter agravado o quadro e causado mais óbitos, o vice-presidente defendeu o governo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jun 2021 às 15:19

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 15:19

Hamilton Mourão, vice-presidente da República
Hamilton Mourão, vice-presidente Crédito: Bruno Batista/VPR
O vice-presidente, Hamilton Mourão afirmou, nesta segunda-feira, 21, que a marca de 500 mil mortos pela Covid-19 é o "retrato da desigualdade socioeconômica" do Brasil. "Tem muita gente que tem tratamento melhor, tem gente que não consegue chegar ao hospital. É consequência da situação que a gente vive. Temos que corrigir", disse.
Questionado sobre a possibilidade de o atraso da imunização em massa ter agravado o quadro e causado mais óbitos, defendeu o governo. "Nossa vacinação está de acordo com o restante do mundo, excetuando os Estados Unidos e países pequenos, como Israel e Chile."
Ele citou o tamanho da população do Brasil como entrave à aplicação mais ágil dos imunizantes. "Vacinar 10 mil pessoas é uma coisa, ter que vacinar 10 milhões é outra".
O vice-presidente também criticou manifestantes que foram às ruas no último domingo protestar contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a quem atribuem responsabilidade pelas mortes. "Existe gente que não gosta do nosso governo. A oposição faz parte de qualquer sistema democrático. Agora, é uma aglomeração, então é um risco a que essas pessoas se submeteram", opinou.

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