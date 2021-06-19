"A mais triste marca da história", diz Doria sobre 500 mil mortes por Covid

Doria se solidarizou com as famílias dos que morreram pela doença e questionou "quantas vidas mais serão sacrificadas pelo negacionismo e perda de tempo". "Tem gente que pode até negar que a Terra seja redonda, mas eles não podem negar que a vacina é a solução. (...) O Brasil tem pressa", afirmou. Ele não mencionou o nome do presidente Jair Bolsonaro, que questiona a eficácia das vacinas e que demorou para comprar os imunizantes.