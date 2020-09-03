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Discurso

Quem tem bom preparo físico não precisa se preocupar, diz Bolsonaro sobre Covid-19

Em discurso no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que se o paciente tem problemas de saúde, 'qualquer chuvinha' pode causar uma pneumonia

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 11:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 11:33
Jair Bolsonaro em cerimônia de Brevetação dos Novos Paraquedistas.
Jair Bolsonaro disse que não precisa se preocupar com a pandemia do novo coronavírus Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a dizer nesta quarta-feira (2) que quem tem um bom preparo físico não precisa se preocupar com a pandemia do novo coronavírus.
Em discurso no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que se o paciente tem problemas de saúde, "qualquer chuvinha" pode causar uma pneumonia.
Em cerimônia, o presidente recebeu um discóbolo de ouro, símbolo da educação física, entregue pelos conselhos regionais da atividade profissional.
"Quem tem um bom preparo, está bem de saúde, não tem que se preocupar. É igual uma chuva. Se o cara está com problema, qualquer chuvinha vira uma pneumonia e pode ter problema", disse.

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O presidente disse ainda que foi bastante criticado desde o início da pandemia e afirmou que considera ter um bom preparo físico, já que foi infectado pela doença e conseguiu se recuperar.
"Eu acho que adquiri um preparo físico. Me sinto bem, faço qualquer coisa", afirmou. "O estímulo da prática esportiva está ajudando a gastar menos com saúde", acrescentou.
Desde março, o presidente tem afirmado que boas condições físicas protegem o atleta em caso de infecção pela doença. Ele próprio disse que tem um histórico de atleta. O presidente é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro.
O esporte pode, de fato, aumentar a resposta imunológica do corpo, mas entidades de saúde dizem que ele não garante resposta eficaz contra o coronavírus.

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No mundo, desde o início da pandemia, vários atletas contraíram a doença e tiveram sintomas fortes. Houve casos até mesmo de esportistas que foram internados.
Os sintomas do coronavírus podem demorar a aparecer e fazer uma atividade que aumente o fluxo de sangue aumenta, inclusive a chance de a doença causar uma complicação cardíaca.
O quadro pode evoluir para um caso de insuficiência, sobretudo se a pessoa já tiver algum déficit vascular anterior, mesmo que desconhecido até então.

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