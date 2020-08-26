Bolsonaro diz que Brasil foi um dos países que melhor enfrentaram pandemia

Bolsonaro disse que "em um bundão de vocês", a chance de sobreviver à Covid era menor, se referindo a jornalistas Crédito: Marcos Corrêa/PR

Segundo monitoramento da universidade John Hopkins, o Brasil é o segundo país com maior número de casos da covid-19 (3,6 milhões), atrás apenas dos Estados Unidos (5,7 milhões). O mesmo acontece quando analisadas os registros de mortes em diferentes nações: os EUA têm 178,7 mil óbitos registrados, enquanto o Brasil aparece em segundo lugar com 116,5 mil.

"Nós sabemos que o vírus mata. Lamentamos as mortes, não só essas como todas as mortes. Todo mundo aqui já teve um parente ou amigo que se perdeu. E nós lamentamos isso daí, mas devemos enfrentar, não podemos simplesmente ficar em casa a vida toda", disse Bolsonaro durante evento em Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira.

NEGOCIAÇÃO

Bolsonaro também afirmou que uma negociação recente com os Estados Unidos sobre tarifa de exportação de um produto brasileiro não ficou "como nós queríamos", mas foi possível chegar a um "bom termo" após conversas que envolveram os ministérios da Economia, Minas e Energia e Agricultura.

"O dia em que eu for elogiado pela imprensa pode ter certeza que o Brasil está indo mal. Lamento ter uma imprensa que em grande parte se comporte dessa maneira", disse. "Há poucos meses tivemos notícia de que o presidente americano 'sobretaxaria' o nosso aço e a imprensa me criticou: 'amigo do cara, vai taxar o cara'", afirmou Bolsonaro. Segundo o presidente, ele conversou com Donald Trump e, por fim, o aço brasileiro não foi sobretaxado.