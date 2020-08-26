São Paulo registra 776 mil casos confirmados da Covid-19 e 29.134 mortes

Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Seis meses após o primeiro caso confirmado, o estado de São Paulo atingiu nesta quarta-feira (26) 29.194 mortes e 776.135 casos de coronavírus.

O governador João Doria (PSDB) relembrou o primeiro caso confirmado no estado e no país, em 26 de fevereiro.

Nas últimas 24 horas, foram 282 mortes no estado. Atualmente, há 4.987 pacientes em UTI e 6.355 em enfermaria.

A previsão é que o estado tenha até o final de agosto entre 30 mil e 36 mil mortes.

Doria fez um balanço dos seis meses de atuação contra a doença no estado, citando medidas contra o vírus nas áreas da saúde e social. "Neste mesmo dia [do primeiro caso registrado], às 17h, o governo de São Paulo já tinha seu centro de contingência composto por 10 médicos", disse Doria.