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Covid-19O

'Desde o começo dessa tal de pandemia, apanhei muito', diz Bolsonaro

Já são mais de 120 mil mortos por Covid-19 no Brasil em poucos meses, mas o presidente voltou a minimizar a doença

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 16:29
Presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da República, Jair Bolsonaro voltou a minimizar a Covid-19, que já matou mais de 120 mil pessoas em poucos meses no Brasil Crédito: Carolina Antunes/PR
Após o Brasil passar de 120 mil mortes por Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou nesta quarta-feira (2) a minimizar os efeitos da doença, ao reafirmar que "um cara bem preparado" não tem com o que se preocupar em relação a essa "tal de pandemia".
Bolsonaro, que contraiu o novo coronavírus em julho, usou o próprio exemplo para tentar embasar o argumento. Em evento fechado no Palácio do Planalto, ele também voltou a comparar a enfermidade a uma "chuva".
"Quando se fala também nessa tal de pandemia, que desde o início eu apanhei muito... Eu falava 'quem tem um bom preparo, está bem de saúde, não tem com o que se preocupar, pô'. É igual a uma chuva, pô. Se o cara está com um problema qualquer, chuvinha vira uma pneumonia e pode ter problema", disse, em evento para receber o Discóbolo de Ouro, símbolo da Educação Física que é a mais alta honraria entregue pelos Conselhos Regionais de Educação Física (Crefs).
"Se o cara está bem preparado, é o meu caso, apesar dos 65 anos, vocês vão chegar lá ainda, não adianta ficar rindo", afirmou, em tom de brincadeira.

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