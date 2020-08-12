Até as emas do Alvorada sabem que Bolsonaro se esconde da pandemia

O Supremo não tirou poder do governo federal, o que seria de fato escandaloso, apenas expôs suas delimitações constitucionais e apontou a necessidade de coordenação que nunca foi exercida.

A máscara no queixo e a caixa de cloroquina apontada para as emas do Alvorada são o retrato dessa teimosia, tão desgastante para o país quanto a própria falta de ação. Se há qualquer pedido por bom senso, Bolsonaro prefere o histrionismo. A divulgação revanchista do ranking não tem nenhum resultado palpável para a população, é provocação pura e simples. Como se houvesse tempo a perder com uma guerra tão mesquinha de narrativas.