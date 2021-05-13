Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Pfizer afirma que Carlos Bolsonaro participou de reunião sobre vacinas
CPI da Covid

Pfizer afirma que Carlos Bolsonaro participou de reunião sobre vacinas

A confirmação da presença do filho do presidente e do assessor especial da Presidência foi feita pelo gerente geral da Pfizer, Carlos Murilo, em depoimento à CPI da Covid

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 14:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mai 2021 às 14:39
Gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, confirma que a Pfizer enviou carta com oferta de vacinas ao presidente Bolsonaro
o gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, confirma que a Pfizer enviou carta com oferta de vacinas ao presidente Bolsonaro Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
Em depoimento à CPI da Covid, o gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, confirmou a participação do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) em reunião para tratar da compra de vacinas.
Murillo disse que duas representantes do jurídico da empresa mantinham reunião no Palácio do Planalto com o ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten e seus auxiliares, para esclarecer pontos relativos à aquisição da vacina e possíveis entraves
Em determinado momento, após uma hora de reunião, aproximadamente, Wajngarten recebeu um telefonema e deixou a sala de reunião. Ao retornar, estava acompanhado de Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, e do assessor internacional da Presidência, Filipe Martins.
Inicialmente, Murillo afirmara que não tinha conhecimento da participação do filho do presidente nas tratativas. No entanto, posteriormente, pediu para fazer um esclarecimento e acrescentou essa informação, que havia recebido de seus assessores.

Veja Também

CPI vai enviar depoimento de Wajngarten ao Ministério Público

Flávio Bolsonaro chama Calheiros de "vagabundo" e sessão da CPI é suspensa

Na CPI da Covid, Renan Calheiros defende investigação sobre 'tratoraço'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados