Pfizer afirma que Carlos Bolsonaro participou de reunião sobre vacinas

o gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, confirma que a Pfizer enviou carta com oferta de vacinas ao presidente Bolsonaro Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Murillo disse que duas representantes do jurídico da empresa mantinham reunião no Palácio do Planalto com o ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten e seus auxiliares, para esclarecer pontos relativos à aquisição da vacina e possíveis entraves

Em determinado momento, após uma hora de reunião, aproximadamente, Wajngarten recebeu um telefonema e deixou a sala de reunião. Ao retornar, estava acompanhado de Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, e do assessor internacional da Presidência, Filipe Martins.