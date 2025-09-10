Home
>
Brasil
>
Não há provas de que réus tinham dever de impedir danos do 8/1, diz Fux

Não há provas de que réus tinham dever de impedir danos do 8/1, diz Fux

PGR incluiu contra os réus, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a acusação dos crimes de "dano contra patrimônio da União" e "deterioração de patrimônio tombado".

JOSÉ MARQUES, CÉZAR FEITOZA, ANA POMPEU E CAIO SPECHOTTO

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 14:15

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete de seus aliados começam a ser julgados envolvimento em uma trama golpista

BRASÍLIA - O ministro Luiz Fux disse que não há prova de que os réus do núcleo central da trama golpista tinham "dever específico de agir para impedir os danos causados pela multidão em 8 de janeiro de 2023".

Recomendado para você

O ministro do STF, terceiro a votar na ação penal da trama golpista, divergiu de Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino e afastou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os outros sete réus pelo crime de organização criminosa

Advogados de réus acusados de tentativa de golpe avaliam que voto de Fux 'lava a alma'

Aliados de Jair Bolsonaro consideraram o posicionamento do ministro contundente e capaz de abrir brecha para levar questionamentos ao plenário do STF

Bolsonaristas comemoram voto de Fux e veem brecha para recursos

Ministro falou em nulidade do processo por incompetência da Corte

Veja principais pontos de Fux em julgamento de Bolsonaro

A acusação da PGR (Procuradoria-Geral da República) incluiu contra os réus, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a acusação dos crimes de "dano contra patrimônio da União" e "deterioração de patrimônio tombado".

Esse crime liga a tentativa de golpe apontada pela PGR aos danos a prédios públicos no 8 de Janeiro.

Fux também afirmou que não se deve condenar por dano qualificado um réu acusado de ser o líder intelectual de ataques ao bem público sem provas de sua responsabilidade.

Leia mais

Imagem - STF retoma julgamento de Bolsonaro com voto de Fux nesta quarta (10); acompanhe

STF retoma julgamento de Bolsonaro com voto de Fux nesta quarta (10); acompanhe

A afirmação se dá como uma tese abstrata no julgamento sobre a trama golpista, da qual Bolsonaro é acusado de liderar os ataques do 8 de Janeiro.

"A simples alegação de liderança intelectual, sem evidências concretas de responsabilidade de um indivíduo pelo dano, não é suficiente para a acusação", disse.

ANDERSON TORRES

Ao questionar a acusação de dano contra patrimônio da União aos réus da trama golpista, o ministro Luiz Fux afirmou que Anderson Torres, à época secretário de Segurança Pública do DF, agiu para evitar a invasão do STF no 8 de janeiro de 2023.

Anderson, que foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, é um dos réus do núcleo central da ação.

"Não há prova nos autos de que os réus tenham ordenado a destruição e depois se omitido. Pelo contrário, assim que a destruição começou, um dos réus tomou medidas para evitar que o edifício do Supremo fosse invadido pelos vândalos", disse Fux.

"Eu atestei, pela prova dos autos, que o réu Anderson Torres assim agiu."

RÉUS E DANOS DO 8 DE JANEIRO

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux disse que não foi demonstrado o vínculo dos réus com os danos causados nos ataques às sedes dos Poderes em 8 de janeiro de 2023. Fux argumentou que é preciso provar a atuação dos acusados e citou o escândalo dos aloprados, em que foi apreendido dinheiro com petistas para a compra de um dossiê na campanha de 2006. "Apareceu uma montanha de dinheiro que foi recolhida por aloprados. Não se sabe a autoria", afirmou.

Depois, ele comparou a situação com a dos black blocs, grupos que depredaram bancos, lojas e outros locais durante as manifestações de junho de 2013. "Os black blocs invadiram o Rio e São Paulo. Foram absolvidos. Não se pode reconhecer uma responsabilidade solidária por todos os danos ocorridos em 8 de janeiro de 2023", disse o ministro em seu voto no julgamento da trama golpista.

LEIA MAIS SOBRE O JULGAMENTO DE BOLSONARO

Se não for comprovado uso de armas, deve ser afastado aumento de pena, avalia Fux

Fux descarta condenar Bolsonaro por organização criminosa

Fux diz que existência de plano não basta para configurar organização criminosa

Por disponibilização tardia de dados, Fux acolhe preliminar de cerceamento de defesa

Fux vota para anular processo contra Bolsonaro por 'incompetência absoluta' do STF

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

8 de Janeiro

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais