Motorista é flagrado levando a sogra em porta-malas de carro

Sogra estava no porta-malas do veículo, junto com pertences de praia Crédito: Divulgação | PMR-SC

cooler, toalhas e comidas, estava a sogra do motorista. O flagrante aconteceu na manhã desta quinta-feira (13), pela Polícia Militar Rodoviária, que passou todas as informações sobre o caso. Turistas argentinos curtindo as férias de verão nas praias de Florianópolis, em Santa Catarina . Até aí, tudo normal. Porém, no porta-malas do carro, ao lado de um, toalhas e comidas, estava a sogra do motorista. O flagrante aconteceu na manhã desta quinta-feira (13), pela Polícia Militar Rodoviária, que passou todas as informações sobre o caso.

De acordo com um policial que atendeu a ocorrência, tudo aconteceu por volta das 9h. Paramos ele aqui no posto, que fica na altura do quilômetro 970 da SC 401, porque tínhamos recebido uma denúncia, com suspeita de que alguém estaria sendo transportado no compartimento de carga  o que foi realmente confirmado, contou.

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Além do próprio motorista, estavam no carro a esposa dele e três filhos, dos quais um estava sendo levado ilegalmente fora da cadeirinha. Com a documentação em dia, o condutor explicou à polícia que estava a caminho da praia e que agiu de tal forma para economizar dinheiro, já que assim todos caberiam no carro, que foi alugado aqui no Brasil.