Praias ou cachoeiras? Descubra seu perfil para aproveitar o verão

Você acha que o calor do verão convida para curtir um dia na praia, ou seria melhor na cachoeira? O Espírito Santo tem inúmeras belezas naturais espalhadas pelos 46.095 km² de território. Com tantas opções, nada melhor que um teste para ajudar a escolher o lugar ideal para curtir a melhor estação do ano. Faça e descubra se você é do #TimePraia ou do #TimeCachoeira.
Então vamos ao teste! Vai ser bem rapidinho.
Agora que você já sabe de qual #time é, que tal conferir nossas listas com algumas opções de onde curtir o verão? A primeira lista é para os amantes das praias e a segunda é mais para quem curte cachoeira. Claro que você também pode amar as duas opções.
#PARTIU PRAIA
Se você é um apaixonado por praias, separamos dez maravilhosas para você ir. Algumas são mais conhecidas, outras mais badaladas e tem também as de águas quentes. É só escolher e aproveitar o sol, o vento e uma água de coco na areia.
Praia dos Padres, Aracruz e Guarapari
Com vista privilegiada para o Convento da Penha, a Praia da Costa une o clima frenético da cidade com uma paisagem de tirar o fôlego. Além disso, ela é a praia mais movimentada de Vila Velha. Na sequência temos a Praia de Itapoã. O point mais badalado é o trecho chamado de "Beverly Hills", super conhecida pelos jovens. A última praia da sequência é a de Itaparica, que tem águas cristalinas e fortes ondas. As três praias tem águas frias.
Fora da Grande Vitória temos a linda Praia de Itaúnas, em Conceição da Barra, quase na divisa com a Bahia. Ela fica dentro de uma área preservada. O melhor horário para ir é quando a maré está baixa, porque parece uma lagoa. Além disso, o local é muito conhecido pelo seu festival de forró. A praia também é conhecida por suas águas quentes.
Além de abacaxi doce, Marataízes também tem praia boa. Elas ficam no Sul do Estado - cerca de 140 quilômetros de distância de Vitória. Cercada pelas belezas naturais do município, a Praia das Falésias é mais reservada e paradisíaca, enquanto a Praia do Siri e Lagoa de mesmo nome têm a agitação dos quiosques perto.
Pequena, porém, encantadora. A Praia do Morcego tem apenas 18 metros de extensão. Ela fica entre as Três Praias e a Praia de Perocão, em Guarapari. O mar tem águas calmas e cristalinas. A vegetação no entorno da praia ainda é preservada, o que faz com que ela também seja indicada para uma boa caminhada.
Não é só em Guarapari que existe uma Praia da Areia Preta. Em Iriri, a Praia da Areia Preta tem areias monazíticas, que dizem possuir efeitos medicinais, e um mar verde esmeralda. Essa combinação é perfeita para um dia relaxante na praia.
Quase na divisa com a Bahia, a Praia Riacho Doce é simplesmente linda. Fica dentro do Parque Estadual de Itaúnas. Tem um riacho que dá nome à praia e deságua no mar. Ela é calma e tem acesso é pelo parque. É conhecida por ter águas quentes.
O local é conhecido pelas suas águas calmas, ambiente bucólico e acolhedor. Cercado de bares e restaurantes especializados em frutos do mar, Manguinhos é uma referência na culinária capixaba. Entre os pratos mais pedidos estão o camarão na moranga, as famosas moquecas, torta capixaba e o bobó de camarão. Tornou-se a preferida de intelectuais, artistas e amantes da paz e da natureza.
A região das Três Praias é formada pelas prais: Mateus Lopes, da Leontina e do Saco ou Ancoradouro. Elas são de rara beleza e ideal para crianças. O mar é calmo, água cristalina e estão localizadas longe da badalação do município.
Para entrar nessa praia é preciso se despir de tudo e só levar o que faz bem. A praia naturista de Barra Seca foi inaugurada em 1994. O Rio Ipiranga separa os visitantes da praia, só que em Barra Seca, por isso é preciso fazer a travessia de barco.
Mais uma vez duas praias e o mesmo nome: uma em Aracruz e outra em Guarapari. Em Aracruz, ela está situada às margens da ES 010, depois da Praia de Coqueiral. Apesar de ser uma praia pequena, tem muitas opções para quem quer praticar esportes aquáticos. Já em Guarapari, ela fica em Meaípe, a praia é mais tranquila e cercada por pedras.
#PARTIU CACHOEIRA
Se você gosta de natureza e água gelada, as cachoeiras são uma ótima opção. Separamos 10 locais para você conhecer neste verão. Algumas estão na Grande Vitória e outras mais no interior do Estado. Geralmente, elas estão rodeadas por vegetação nativa, por isso não esqueça de levar uma sacola para recolher o lixo produzido e jogar fora em casa.
Pedra Roxa - Ibitirama
A Cachoeira de Hidrolândia é formada por cerca de 15 poços e fica próxima à localidade de São João do Príncipe - 7 quilômetros da BR 262, e 40 quilômetros da sede de Iúna. As águas são do Rio São Brás, que nasce no alto do Parque Nacional do Caparaó, lugar de proteção ambiental permanente. A entrada no local é paga: R$ 8 por pessoa, sendo que crianças de até 9 anos acompanhadas por responsáveis não pagam.
Os 144 metros de queda dágua impressionam e animam os visitantes a conhecer ainda mais o Parque Estadual. O local conta com trilhas autoguiáveis. Esta é a opção perfeita para quem busca contato com a natureza.
Esta é uma cachoeira perfeita para banho de piscina natural. Também tem trilha em mata nativa com mirante. É considerada uma das mais bonitas da região Noroeste do Estado.
Esse complexo composto por mais de dez cachoeiras fica localizado no interior de Viana, a cerca de 4,5 quilômetros do centro da cidade. O Vale das Cachoeiras ou Cachoeira do Aloísio já é bem famosinha pelas suas piscinas naturais de águas cristalinas formadas em meio às pedras, ela é um verdadeiro encanto. Porém, para entrar é preciso pagar uma taxa de R$ 5, durante a semana, e de R$ 8 aos sábados e domingos.
A cachoeira de Buenos Aires, também conhecida como Cachoeira do Turco ou Cachoeira do Barbudo, fica em uma propriedade particular que aceita visitações. Para chegar até o local, os visitantes precisam seguir por uma estradinha estreita, cheia de curvas e, em seguida, uma estrada de chão.
Cercado por montanhas, o município de Alfredo Chaves reúne a beleza da mata preservada e das quedas d'água em um mesmo espaço. Impossível não perder o fôlego com essa beleza toda.
Na Cachoeira Véu de Noiva é possível fazer camping, trilhas e se banhar nas piscinas naturais formadas pelas águas vindas dos 70 metros de queda.
O acesso a ela não é muito difícil. A Cachoeira da Rampa fica localizada bem pertinho do centro da cidade de Brejetuba. Os seus 93 metros de altura impressionam e agradam os mais corajosos, que praticam esportes radicais na cachoeira, como o rapel.
Se é queda d'água que você quer ver, a Cachoeira Alta, como o próprio nome já diz, é a pedida certa. Ela fica na comunidade de São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim. O local é preservado e cercado por pedras e árvores. Alguns visitantes costumam fazer até rapel na cachoeira.
A cachoeira da Pedra Roxa, em Ibitirama, região do Caparaó, Sul do Estado, atrai muitos turistas nessa temporada. Com detalhe para o visual paradisíaco de águas calmas e transparentes, o local é quase uma piscina natural. A cachoeira fica no Sítio da Onça e a entrada é gratuita.