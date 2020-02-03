Praias ou cachoeiras? Descubra seu perfil para aproveitar o verão

Praia dos Padres, Aracruz e Guarapari

Com vista privilegiada para o Convento da Penha, a Praia da Costa une o clima frenético da cidade com uma paisagem de tirar o fôlego. Além disso, ela é a praia mais movimentada de Vila Velha. Na sequência temos a Praia de Itapoã. O point mais badalado é o trecho chamado de "Beverly Hills", super conhecida pelos jovens. A última praia da sequência é a de Itaparica, que tem águas cristalinas e fortes ondas. As três praias tem águas frias.

Fora da Grande Vitória temos a linda Praia de Itaúnas, em Conceição da Barra, quase na divisa com a Bahia. Ela fica dentro de uma área preservada. O melhor horário para ir é quando a maré está baixa, porque parece uma lagoa. Além disso, o local é muito conhecido pelo seu festival de forró. A praia também é conhecida por suas águas quentes.

Além de abacaxi doce, Marataízes também tem praia boa. Elas ficam no Sul do Estado - cerca de 140 quilômetros de distância de Vitória. Cercada pelas belezas naturais do município, a Praia das Falésias é mais reservada e paradisíaca, enquanto a Praia do Siri e Lagoa de mesmo nome têm a agitação dos quiosques perto.

Pequena, porém, encantadora. A Praia do Morcego tem apenas 18 metros de extensão. Ela fica entre as Três Praias e a Praia de Perocão, em Guarapari. O mar tem águas calmas e cristalinas. A vegetação no entorno da praia ainda é preservada, o que faz com que ela também seja indicada para uma boa caminhada.

Não é só em Guarapari que existe uma Praia da Areia Preta. Em Iriri, a Praia da Areia Preta tem areias monazíticas, que dizem possuir efeitos medicinais, e um mar verde esmeralda. Essa combinação é perfeita para um dia relaxante na praia.

Quase na divisa com a Bahia, a Praia Riacho Doce é simplesmente linda. Fica dentro do Parque Estadual de Itaúnas. Tem um riacho que dá nome à praia e deságua no mar. Ela é calma e tem acesso é pelo parque. É conhecida por ter águas quentes.

O local é conhecido pelas suas águas calmas, ambiente bucólico e acolhedor. Cercado de bares e restaurantes especializados em frutos do mar, Manguinhos é uma referência na culinária capixaba. Entre os pratos mais pedidos estão o camarão na moranga, as famosas moquecas, torta capixaba e o bobó de camarão. Tornou-se a preferida de intelectuais, artistas e amantes da paz e da natureza.

A região das Três Praias é formada pelas prais: Mateus Lopes, da Leontina e do Saco ou Ancoradouro. Elas são de rara beleza e ideal para crianças. O mar é calmo, água cristalina e estão localizadas longe da badalação do município.

Para entrar nessa praia é preciso se despir de tudo e só levar o que faz bem. A praia naturista de Barra Seca foi inaugurada em 1994. O Rio Ipiranga separa os visitantes da praia, só que em Barra Seca, por isso é preciso fazer a travessia de barco.