Verão no ES: as 6 melhores praias para curtir com as crianças

01

PRAIA BOCA DA BALEIA - ANCHIETA

Mar calmo e praia cercada por árvores, assim é a praia da Boca da Baleia, em Anchieta. Ideal para levar os pequenos, ela é um dos destaques da nossa lista de praia para curtir com as crianças. O local tem uma boa faixa de areia e está localizada um pouco depois da Praia dos Castelhanos.

02

TRÊS PRAIAS - GUARAPARI

As águas claras com um tom azul de Guarapari são outra ótima opção para levar as crianças. Como o próprio nome já diz, são três praias. Na primeira e na segunda há arbustos que dão boas sombras. Além disso, a transparência da água permite a prática de snorkel, mergulho em águas rasas, e ver tartarugas nadando. Dá para chegar nelas vindo pela Praia dos Adventistas ou pelo bairro Perocão.

03

PRAIA DOS CASTELHANOS - ANCHIETA

A Praia dos Castelhanos fazem parte da Rota Do Sol e da Moqueca. Além do mar calmo, ela é rodeada por quiosques e árvores, o que confere sombra e locais para comprar alimentos. Ela tem cerca de dois quilômetros de extensão. A praia fica a cinco quilômetros de distância do centro de Anchieta.

04

PRAIAS DE MANGUINHOS - SERRA

Bem próximo à capital está a famosa praia de Manguinhos, na Serra. A praia tem areia mais escura e mar tranquilo. O local é rodeado por um clima bucólico repleto de nostalgia e de natureza.

05

PRAIA DE MAR AZUL - ARACRUZ

Localizada no distrito de Santa Cruz, em Aracruz, a praia é cercada pela vegetação da Mata Atlântica. O mar de águas azul-escuro e de ondas fracas é ideal para as crianças. Não há quiosques no local, nem ambulantes.

06

PRAIA DA COSTA - VILA VELHA