Verão no ES: as 6 melhores praias para curtir com as crianças

Os dias quentes do verão convidam para um mergulho e as crianças, é claro, aprovam essa ideia. Que tal uma praia tranquila, com o mar calmo e sombra ou com comidinhas gostosas para levar os pequenos para passar um dia? A Gazeta separou seis praias do litoral do Espírito Santo para curtir.
Entre elas estão a já conhecida Praia da Costa, em Vila Velha, e a Praia Boca da Baleia, em Anchieta. Todas as praias são de beleza exuberante e cada uma tem o seu jeitinho de ser, uma com mais movimentação urbana e outras com um clima mais bucólico. Confira nossa lista logo abaixo!
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PRAIA BOCA DA BALEIA - ANCHIETA
Mar calmo e praia cercada por árvores, assim é a praia da Boca da Baleia, em Anchieta. Ideal para levar os pequenos, ela é um dos destaques da nossa lista de praia para curtir com as crianças. O local tem uma boa faixa de areia e está localizada um pouco depois da Praia dos Castelhanos.
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TRÊS PRAIAS - GUARAPARI
As águas claras com um tom azul de Guarapari são outra ótima opção para levar as crianças. Como o próprio nome já diz, são três praias. Na primeira e na segunda há arbustos que dão boas sombras. Além disso, a transparência da água permite a prática de snorkel, mergulho em águas rasas, e ver tartarugas nadando. Dá para chegar nelas vindo pela Praia dos Adventistas ou pelo bairro Perocão.
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PRAIA DOS CASTELHANOS - ANCHIETA
A Praia dos Castelhanos fazem parte da Rota Do Sol e da Moqueca. Além do mar calmo, ela é rodeada por quiosques e árvores, o que confere sombra e locais para comprar alimentos. Ela tem cerca de dois quilômetros de extensão. A praia fica a cinco quilômetros de distância do centro de Anchieta.
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PRAIAS DE MANGUINHOS - SERRA
Bem próximo à capital está a famosa praia de Manguinhos, na Serra. A praia tem areia mais escura e mar tranquilo. O local é rodeado por um clima bucólico repleto de nostalgia e de natureza.
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PRAIA DE MAR AZUL - ARACRUZ
Localizada no distrito de Santa Cruz, em Aracruz, a praia é cercada pela vegetação da Mata Atlântica. O mar de águas azul-escuro e de ondas fracas é ideal para as crianças. Não há quiosques no local, nem ambulantes.
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PRAIA DA COSTA - VILA VELHA
Para alguns, é a melhor praia de Vila Velha. Durante o verão, às vezes, falta espaço devido ao número de turistas que gostam desse pedacinho de mar. Para as crianças, o melhor lugar é no início da Praia da Costa. Por lá, as águas são mais calmas.