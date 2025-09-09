Julgamento no STF

Moraes diz que discurso de Bolsonaro invocando Forças Armadas era o mesmo de presos do 8/1

Relator é o primeiro ministro do STF a se manifestar no processo do núcleo central da trama golpista

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:15

BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes afirmou que o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no fim da live sobre as urnas eletrônicas, invocando apoio das Forças Armadas na luta pela "liberdade", é semelhante às declarações dos presos pelos ataques de 8 de janeiro.

"É o mesmo discurso dos presos pelo 8 de janeiro de 2023, que tinham palestras nos acampamentos de que deviam invadir as sedes dos Poderes e chamar o Exército para que ele viesse e decretasse a intervenção federal. Estamos falando de 29 de julho de 2021, o mesmo, exatamente o mesmo discurso utilizado por aqueles que foram presos de 8 janeiro de 2023", disse.

Moraes destacou: "No Brasil, todas as vezes que as Forças Armadas atenderam ao chamamento de um grupo político que se diz representante do povo, nós tivemos um golpe, um estado de exceção, uma ditadura".

